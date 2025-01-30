Á°ÅÄÆüÌÀ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿º´ÃÝ²í¾¼¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡×¡¡UWFÂç¥Ö¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÐÀï¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿
¶õ¼ê²È¡¦º´ÃÝ²í¾¼¤¬¸ì¤ë¡ÖK-1¡×¤È³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¡¡Âè£´²ó
¡ÊÂè£³²ó¡§ÇòÂÓ¤À¤Ã¤¿º´ÃÝ²í¾¼¤¬¡¢ÅÁÀâ¤Î¶õ¼ê²È¤ËÏ¾¹ü¤òÀÞ¤é¤ì¡ÖËÜÊª¤Î½³¤ê¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³¡¡¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½ºß¤Î³ÊÆ®µ»¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ö¡¼¥à¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤¿¡ÖK-1¡×¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ïº´ÃÝ²í¾¼¤òÈ´¤¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖK-1¡×¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡¡59ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÆ³¡¢¹Ö±é¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤Ë¤¹¤ëº´ÃÝ»á¡£¤½¤Î¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¡¢¡ÖK-1¡×¤ÎÇ®¶¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£´²ó¤Ï¡¢¶õ¼ê²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤È·è¤á¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¡ÖUWF¡×Á°ÅÄÆüÌÀ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾Þ¶â100Ëü±ß¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¡×¡Û
1986Ç¯10 ·î¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¡Êº¸¡Ë¤È¥É¥óÃæÌð¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡¡photo by Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡¡1987Ç¯¡¢Âç³Ø£´Ç¯»þ¤ËÀµÆ»²ñ´Û¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿º´ÃÝ¤¬¡¢¶õ¼ê²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1988Ç¯£´·î£²Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö³ÊÆ®µ»¤Îº×Åµ¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢1987Ç¯£±·î21Æü¤Ë50ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¡¦³á¸¶°ìµ³»á¤ÎÄÉÅéÂç²ñ¡£¶õ¼ê¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÊÆ®µ»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÀµÆ»²ñ´Û¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤âÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤äµÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¤¤Þ¤Þ¡£¡ØÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¶õ¼ê¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤Ê¤¡¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡Ù¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¡Ø³á¸¶ÀèÀ¸¤ÎÄÉÅéÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¡£¡Ø¤è¤·¡¢100Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ½¢¿¦¤Ø¤ÎÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°Â°×¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³á¸¶»á¤ÎÄÉÅéÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢16¿Í¤Î¶õ¼ê²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¶õ¼ê¥ê¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡££¶Î®ÇÉ¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤Ë¡¢ÀµÆ»²ñ´Û¤«¤é¤Ï£´¿Í¤¬»²Àï¡£º´ÃÝ¤Ï½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·è¾¡Àï¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ±Ìç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌøß·Áï¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌøß·¤ÏÅö»þ¡¢ÀµÆ»²ñ´Û¤Ç¡Øº´ÃÝ·³ÃÄ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ»¾ì¤ÎÁÈ¼ê¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é·è¾¡Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ø100Ëü±ß¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏºÆ±äÄ¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬Í¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìËÜ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ØÈ½Äê¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö......ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÆÍ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÝ¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¾Ç¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£ºÆ±äÄ¹¤Î£±Ê¬´Ö¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢È½Äê¤ÇÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¶õ¼ê²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤È·è¤á¤ë¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¡Û
¡¡»î¹ç¸å¡¢Í¥¾¡¤ò²á¿®¤·¤¿¼«Ê¬¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤ÎÀï¤¤¤Ê¤é»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¶¤Ï²¿¤òÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Â°×¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¡Ø¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇÔÀï¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¶¤¬À¸¤¤ëÆ»¤Ï¡¢½¢¿¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤¦£±²ó¡¢¶õ¼ê²È¤ò»Ö¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÌá¤í¤¦¡Ù¤È¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¼þ°Ï¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÔ¶ø¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦°ÂÄê¤òµá¤á¤ëÀ¸¤Êý¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸ø±à¤ÇËèÆü¡¢ÌÚ¤òÁê¼ê¤ËÆÍ¤¤ä½³¤ê¤òÎý½¬¤·¤¿º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦£±²ó¾Ð¤ï¤ì¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿Æ»¤ò¤ä¤êÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦£±²ó¥¼¥í¤«¤é¤ä¤í¤¦¤È¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢¶õ¼ê²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¤Î¤Á¤ÎK-1¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿º´ÃÝ»á¡¡photo by Murakami Shogo
¡¡¶õ¼ê²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Àº´ÃÝ¤Ï¡¢ÀµÆ»²ñ´Û¤Î»ØÆ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö·îµë¤Ï£µËü±ß¤Ç¤·¤¿¡£½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²¿ÇÜ¤«¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Î£µËü±ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È´Å¤¨¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡×
¡¡1988Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀµÆ»²ñ´Û¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤¿¤À¡¢»äÀ¸³è¤Ï¹Ó¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¾ï¤Ë¡Ø¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÅçÀ²Íº¤µ¤ó¤È¤¤¤¦É÷ÍèË·¤ÊÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢·Î¸Å½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÄÅç¤µ¤ó¤Ï°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÁþ¤á¤Ê¤¤Êý¤Ç¡¢ËÍ¤âÃÇ¤ì¤Ê¤¯¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç°ìºý¤Î»¨»ï¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë³ÊÆ®µ»ÀìÌç»ï¡Ø³ÊÆ®µ»ÄÌ¿®¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°ÅÄÆüÌÀ¤µ¤ó¤¬¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¤Ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤ËÅÅÎ®¤¬Áö¤Ã¤Æ¡¢¡Ø³ÊÆ®µ»¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡Á°ÅÄ¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÁ°ÅÄÆüÌÀ¤Ë¡ÖËÍ¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¡Û
¡¡Á°ÅÄÆüÌÀ¤Ï1978Ç¯£¸·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1984Ç¯£´·î¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡ÊUWF¡Ë¤Ø¤È°ÜÀÒ¡£ÃÄÂÎ¤¬·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢1986Ç¯¤«¤é¡ÖUWF·³ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥É¥óÃæÌð¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤È¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿·³ÊÆ®²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1987Ç¯11·î¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ¹½£ÎÏ¤Î´éÌÌ¤ò½³¤Ã¤ÆÉé½ý¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢1988Ç¯£²·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤ò²ò¸Û¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±Ç¯£µ·î¤Ë¿·À¸UWF¤ò´úÍÈ¤²¡£¶½¹Ô¤Ï·î£±²ó¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê·Ð±ÄÊý¿Ë¤È¡¢³ÊÆ®µ»¿§¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£º´ÃÝ¤¬¡Ø³ÊÆ®µ»ÄÌ¿®¡Ù¤ÇÁ°ÅÄ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖUWF¥Ö¡¼¥à¡×Á´À¹´ü¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬UWF¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤â¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡ØÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°ÅÄ¤òÅÝ¤»¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿º´ÃÝ¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢Ä©Àï¾õ¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø³ÊÆ®µ»ÄÌ¿®¡Ù¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¡¹¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥µ¥ó¥Ü¤ÎÂç²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤ÇÍè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤è¤·¡¢¤³¤³¤ÇÅÏ¤¹¤¾¡ª¡Ù¤ÈÂ¨ÃÇ¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤ÎÅÄÅç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ë¹¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤ÄÅÄÅç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬Åö»þ¡¢¶õ¼ê»þÂå¤«¤é»Õ¾¢¤È¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤¿ÅÄÃæÀµ¸ç»á¤ÈµìÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±ï¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤È¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂÎ°é´Û¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÅç¤µ¤ó¤¬¡ØÁ°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¡¢¡ØÁ°ÅÄ¤µ¤ó¡¢ËÍ¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½´ü¤·¤Ê¤¤º´ÃÝ¤ÎÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤Ë¤â¡¢Á°ÅÄ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍ¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡Ù¤ÈÀ©»ß¤·¤Æ¡¢¡Øº´ÃÝ¡¢¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤Ï»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Î©¾ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£²¶¤Ï¥×¥í¤À¡£Êª»ö¤Ë¤Ï½ç½ø¤¬¤¢¤ë¡£ÃÊ¼è¤ê¤òÆ§¤ó¤Ç¤³¤¤¡Ù¤ÈµÕ¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä©Àï¾õ¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎÂÐÀï¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Á°ÅÄ¤¬ÅÝ¤·¤¿¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤È¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
º´ÃÝ²í¾¼¡Ê¤µ¤¿¤±¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
1965Ç¯£¸·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¶õ¼ê²È¤ò»Ö¤·¡¢¹â¹»Æþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÀµÆ»²ñ´Û¤ËÆþÌç¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤éÁ´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢¤òÄÌ»»£´ÅÙÀ©ÇÆ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÅÚ¡¢¥¿¥¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¤·¡¢¤½¤³¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î³ÊÆ®µ»¡¢Éð½Ñ¤ò³Ø¤Ö¡£1993Ç¯¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖK-1¡×¤Î´úÍÈ¤²¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¡£2003Ç¯¤Ë¡ÖÁí¹çÂÇ·âÆ»¡×¤È¤¤¤¦¿·ÉðÆ»¤ò·Ç¤²¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤Ëº´ÃÝÆ»¾ì¤ò¹½¤¨ÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£2007Ç¯¡¢µþÅÔ¤Î´ë¶È¡¦²ñ¼Ò¡¦°å±¡¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊ¿À®Éð»ÕÆ»¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö³èÆ°³Ø½Î¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£