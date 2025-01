【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第17話「This is What Weʼre Trained to Do」】放送開始日:2月1日24時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第17話「This is What Weʼre Trained to Do」の先行カットとあらすじが公開された。第17話は2月1日24時より放送開始予定。

第17話では、荷物持ちとしてハンタース第二攻撃隊に同行することになった旬の姿が描かれる。

先行カットでは、ハンタース第二攻撃隊のメンバーやハイオーク、向坂雫とすれ違う旬の姿を確認できる。

【あらすじ】

急遽、荷物持ちとしてハンタース第二攻撃隊に同行することになった旬は、ダンジョンに足を踏み入れた瞬間、不吉な予感を感じる。その予感は的中し、ハイオークの⼀団が攻撃隊に襲い掛かる。

満身創痍になりながらも撤収しようと入り口のゲートに戻る攻撃隊だったが、そこには結界が張られていて―――。

【先行カット】

