¡Ö»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶á¤¤¡×¡Ö»ä¡¢1ÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¿¼¤¹¤®¤ë¡È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º°¦¡É¤ò»ý¤ÄÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¢¡ No.1¥Õ¥¡¥óÀë¸À
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â»ä¡¢1ÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ø¸À¤·¤¿DeNAÁÏ¶È¼Ô¤Ç¸½ºß¤â·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂÉ¤ò¼è¤ëÌò¿¦¤ÎÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¾®»Ø¤Ë¤Ï¤á¤¿DB¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ê¡¢DeNA¤Î´ë¶È»ÈÌ¿¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡ÈDelight¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤°¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â¿Ë»¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ´Éô¸½ÃÏ¡ª¡×¤ÈX¤ÇÌÀ¤«¤¹Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼êËÜ¼ÒË¬Ìä²ñ¤Ç¤Ï¼«¤éÃÅ¾å¤ËÎ©¤Á¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¶â¸À¤òÁ÷¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ëµå³¦¤Ë»²Àï¤·13Ç¯´Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿DeNA¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¡Ö¤½¤Î´Ö¤Ç¤¹¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð±ÄÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡Ö¿ôÇ¯¤¬¤«¤ê¤ÇÁª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤¬¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀÖ»ú¤¬¸º¤Ã¤ÆÍø±×¤ò¾å¤²»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÁª¼ê¤ÎÊó½·¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤È¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾ÎØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ¾ÎØ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼å¾®¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ»¤Î¤ê¤òÈäÏª¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Î1ÅÀ¡Ø¾¡¤Ä¡Ù¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»öÌ³Êý¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ê¤Î¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1ÅÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¾Ç¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤ÎËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¸å¤Î1ÅÀ¤È¤«¤Ø¤Á¤Þ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð±ÄÅØÎÏ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤¿¥Ç¥é¥¤¥È¤È¡¢Í¥¾¡¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥Ç¥é¥¤¥È¤À¤È¡¢¤â¤¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Éé»ö¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¥À¥á¡£ ¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î1¿Í1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î´î¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¶»¤¬¼Þ¤±¤ë¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄº¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤«¤é¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËºÇÂç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ÎËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÍÂ¤«¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö1ÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£µ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤¿¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¼è¤ì¤ëÀ±¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿½½Ëü¿Í¤Î²£ÉÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î24»þ´Ö¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆüÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È48»þ´ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¡¢Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁ´¤Æ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ê¤ó¤«¿¼¤¤²¿¤«¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÂåÉ½·óµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Æî¾ìÃÒ»Ò»á¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿¼¤¤¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º°¦¤ò¶»¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤â¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦¼èºà¡¦Ê¸¡áÇë¸¶¹§¹°
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â»ä¡¢1ÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ø¸À¤·¤¿DeNAÁÏ¶È¼Ô¤Ç¸½ºß¤â·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂÉ¤ò¼è¤ëÌò¿¦¤ÎÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¾®»Ø¤Ë¤Ï¤á¤¿DB¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ê¡¢DeNA¤Î´ë¶È»ÈÌ¿¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡ÈDelight¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤°¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â¿Ë»¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ´Éô¸½ÃÏ¡ª¡×¤ÈX¤ÇÌÀ¤«¤¹Æî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼êËÜ¼ÒË¬Ìä²ñ¤Ç¤Ï¼«¤éÃÅ¾å¤ËÎ©¤Á¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¶â¸À¤òÁ÷¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¿ôÇ¯¤¬¤«¤ê¤ÇÁª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤¬¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀÖ»ú¤¬¸º¤Ã¤ÆÍø±×¤ò¾å¤²»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÁª¼ê¤ÎÊó½·¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤È¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾ÎØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ¾ÎØ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼å¾®¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ»¤Î¤ê¤òÈäÏª¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Î1ÅÀ¡Ø¾¡¤Ä¡Ù¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»öÌ³Êý¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ê¤Î¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1ÅÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¾Ç¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤ÎËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¸å¤Î1ÅÀ¤È¤«¤Ø¤Á¤Þ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð±ÄÅØÎÏ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤¿¥Ç¥é¥¤¥È¤È¡¢Í¥¾¡¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥Ç¥é¥¤¥È¤À¤È¡¢¤â¤¦¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Éé»ö¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¥À¥á¡£ ¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î1¿Í1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î´î¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¶»¤¬¼Þ¤±¤ë¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄº¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤«¤é¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËºÇÂç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ÎËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÍÂ¤«¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö1ÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£µ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤¿¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¼è¤ì¤ëÀ±¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿½½Ëü¿Í¤Î²£ÉÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î24»þ´Ö¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆüÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È48»þ´ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¡¢Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁ´¤Æ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ê¤ó¤«¿¼¤¤²¿¤«¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÂåÉ½·óµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Æî¾ìÃÒ»Ò»á¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿¼¤¤¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º°¦¤ò¶»¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤â¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦¼èºà¡¦Ê¸¡áÇë¸¶¹§¹°