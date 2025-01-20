¡È¿ÆÍ§¡É¾¾ºäÅíÍû¡õ²¬ÅÄ¾À¸¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤ò½ñ¤¹ç¤¦Ãç¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê36ºÐ¡Ë¤È²¬ÅÄ¾À¸¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤ò½ñ¤¹ç¤¦Ãç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¿ÆÍ§¤Î´ÖÊÁ¤Î2¿Í¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¤Ø¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢2¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¤ª¸ß¤¤¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤ò½ñ¤¹ç¤¦Ãç¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾¾ºä¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¯¡£
¤³¤ÎVTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤Ï¡Ö¤Ø¡Á¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÅíÍû¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ó¥³²¡¤·¤Æ¤ë¤ï¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾¾ºä¤â¡Ö²¬ÅÄ¤Î»ú¤À¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¾¾ºä¤Ï2020Ç¯12·î¤Ë½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È·ëº§¡£²¬ÅÄ¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë½÷Í¥¡¦¹âÈª½¼´õ¤È·ëº§¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¿ÆÍ§¤Î´ÖÊÁ¤Î2¿Í¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¤Ø¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢2¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¤ª¸ß¤¤¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤ò½ñ¤¹ç¤¦Ãç¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾¾ºä¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¯¡£
¤³¤ÎVTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤Ï¡Ö¤Ø¡Á¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÅíÍû¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ó¥³²¡¤·¤Æ¤ë¤ï¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾¾ºä¤â¡Ö²¬ÅÄ¤Î»ú¤À¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¾¾ºä¤Ï2020Ç¯12·î¤Ë½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È·ëº§¡£²¬ÅÄ¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë½÷Í¥¡¦¹âÈª½¼´õ¤È·ëº§¤·¤¿¡£