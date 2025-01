マクドナルドの寒い季節にこそ楽しみたい、ひんやりスイーツ「マックフルーリー」!

サクサク食感も楽しめるチーズケーキの味わい「マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ」が6年ぶりに復活します☆

マクドナルド「マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ」

マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ

店頭価格:320円〜

販売期間:2025年1月22日(水)〜3月上旬予定

販売時間:午前 10 時 30 分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

マックフルーリーは、濃厚でコクのあるソフトクリームに様々なトッピングやソースをミックスし、高速で混ぜ合わせることで、なめらかな口当たりとユニークな食感を楽しめる大人気スイーツ。

約6年ぶりに復活する「マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ」は、濃厚なソフトクリームのベースに香ばしいグラハムビスケットをクラッシュしたグラハムクランチをミックスし、さらにトッピングにはチーズケーキ風ソースと甘酸っぱいベリーソースを加えました。

一口食べると、さわやかなチーズケーキの味わいが口の中に広がり、グラハムクランチのサクサク、食感のアクセントも楽しめる、ニューヨークチーズケーキの味わいをイメージしたマックフルーリーで、2019年初登場時に大好評だったメニューです。

マックフルーリー 超オレオ®クッキー

店頭価格:340円〜

販売期間:販売中

販売エリア − 全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「マックフルーリー オレオ®クッキー」のオレオ®クッキーを増量し食べ応えが増した「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も、レギュラーメニューとして大人気!

口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいを楽しめます☆

どちらの商品も寒い冬の季節だからこそ、濃厚な味わいを楽しめる“ひんやりスイーツ”

あたたかい店内やお家の中で、また、あたたかいバーガーやお飲みものとご一緒になど、さまざまなシチュエーションで楽しめます。

また、今回の販売にあわせて、数量限定パッケージで提供

「マックフルーリーニューヨークチーズケーキ」は、ベリーソースをイメージしてピンクを基調にしたデザインに、「マックフルーリー 超オレオクッキー」は、メインのオレオをイメージしたデザインに仕上がっています☆

マックフルーリー ニューヨークチーズケーキは、2025年1月22日から提供です。

※画像はイメージです。

※数量限定パッケージはなくなり次第終了となります。

※オレオ及びオレオクッキーの意匠はモンデリーズ・インターナショナルグループにより使用許諾されている商標です。

※マックフルーリー ニューヨークチーズケーキは、ニューヨークチーズケーキの味をイメージした商品です。

※マックフルーリー 超 オレオ® クッキーはレギュラー販売商品です。

※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります。詳細はウェブサイトをご覧ください。

