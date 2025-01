【すみっコぐらし「喫茶すみっコでチョコレートフェア」テーマ アイテム】2月上旬 発売予定価格:165円~

サンエックスは、「すみっコぐらし」よりのアイテムを全国の販売店やネットショップにて2月上旬より発売する。価格は165円(キャップ)から。

今回登場するのは、2月のバレンタインにぴったりな「喫茶すみっコでチョコレートフェア」テーマのアイテム。チョコレートカラーがかわいい「てのりぬいぐるみ」や「レターセット」といった、板チョコなどをモチーフにした様々なアイテムが販売される。

【すみっコぐらし「喫茶すみっコでチョコレートフェア」テーマ】

喫茶すみっコで1日かぎりのチョコレートフェアを開催!

招待するのは、お世話になっている常連さんたち。

あこがれのチョコフォンデュをやってみたり、

作ったチョコをこうかんしてワクワクしたり……

あまくてとろける、たのしいチョコレートフェアになりました♪

「喫茶すみっコでチョコレートフェア」テーマ アイテム

メモパッド

価格:各385円

レターセット

価格:495円

パタ(2)パタメモ

価格:各418円

※(2)は二乗

ケース入レターセット

価格:770円

クリア下敷

価格:各330円

シール

価格:各198円

オプトシャープペン

価格:各418円

オプトボールペン

価格:各418円

ミニインデックホルダー(A6)

価格:各220円

ハードカバーハンド付クリアホルダー

価格:各935円

消しゴム

価格:各220円

キャップ

価格:各165円

スリム定規

価格:各275円

ぷちっとキーホルダー

価格:各1,320円

まるで板チョコのようなキーホルダー

うしろには迷路付き

フロントポケットペンポーチ

価格:2,310円

ペンポーチ

価格:1,650円

リール付パスケース

価格:1,650円

ポーチ

価格:2,750円

ミニタオル

価格:各770円

巾着

価格:各660円

マグカップ

価格:2,200円

ティーポット

価格:3,520円

イメージ(マグカップ/ティーポット)

てのりぬいぐるみ

価格:748円

えびふらいのしっぽ

まめマスター(ホワイトチョコ)

おばけ

てのりぬいぐるみ

価格:各1,320円

さとう店長

やま(カヌレ)

チョコレートすみっコてのりぬいぐるみ

価格:各1,320円

しろくま

ぺんぎん?

とんかつ

ねこ

とかげ

ぶらさげぬいぐるみ

価格:各1,870円

しろくま(チョコレートドリンク)

とかげ(ミントチョコレートパフェ)

イメージ

スーパーもーちもち抱きぐるみ

価格:4,180円

イメージ

あつめてぬいぐるみ

価格:各2,530円

しろくま

ねこ

とかげ

