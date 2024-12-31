¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤È¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É¤ÇÏÃÂê¡ª¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÖË¥¤Ã¤Æ¤âË¥¤Ã¤Æ¤âÉ¨¤¬¡ØÇË¥ì¥ª¥ó¡Ù¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌ´¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ì¡ª¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¤Ç¤½¤ÎÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¡£±é²Î¡¦²ÎÍØ³¦¤«¤é¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½é½Ð¾ì¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î5Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½é½Ð¾ì¤Î²ñ¸«¡¢Ëë¤¬²¼¤ê¤¿½Ö´Ö¤Î¤¢¤Î·Ê¿§¤Ï¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
11·î19Æü¤ËNHK¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍü·ûÉð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õ½ê¥¸¥ç¡¼¥¸ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡ØÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤ÎºÇ¸å¤ËÉ¨¤Ç¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖÉ¨¥¹¥é¡×¤òÏ¢È¯¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÉ¨¥¹¥é¤Î¤·¤¹¤®¤ÇÉ¨¤ÎÉôÊ¬¤¬ÇË¤ì¤ë¤Û¤É¡£
¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡¢Ë¥¤Ã¤Æ¤âË¥¤Ã¤Æ¤âÉ¨¤¬¡ØÇË¥ì¥ª¥ó¡Ù¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ï5ËÜÌÜ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
É¨¥¹¥é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡È¥ì¥ª¥ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿°áÁõ¤äÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¡£±é²Î²Î¼ê¤ÎÉã¤¬½¨¼ù¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«¿È¤â½¨¼ù¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÃË¤Î¿§µ¤¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó´¶¤¸¤ë¿Í¤Ç¡¢ËÜÇ½¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¹¤´¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¤â¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¤âÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î5Ç¯¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎÌ´¡£¤È¤Ê¤ë¤È¼¡¤Ê¤ëÌ´¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡Ç25Ç¯¤Ï¥ì¥ª¥ó¸ì¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¬¤ó¤Ð¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ø¤ª¤Ä¤«¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ø¥³¥ó¥°¥é¥Ã¥Á¥å¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ø¥¢¥â¡¼¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ÈÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¹¬¤»°î¥ì¥ª¥ó¡Ù¤È¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥ì¥ª¥ó¸ì¡Ø¹¤Þ¥ì¥ª¥ó¡Ù¡É¤È¤«¡×
¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÌ´¤âÊú¤¯¡£
¡ÖÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¹ÈÇò¤â1²ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢±é²Î¡¦²ÎÍØ¤Ï²ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ç24Ç¯¤Ï¡ØMUSIC FAIR¡Ù¤È¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ç25Ç¯¤Ï¡ØCDTV¡Á¥é¥¤¥Ö¡ª ¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤È¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
º£¸å¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÎÈÖÁÈ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥ì¥ª¥ó¸ì¤Ç¤âÉ¨¥¹¥é¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢±é²Î¡¦²ÎÍØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦Ç®¤¯ÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÈÇò¡Ö¤¬¤ó¤Ð¥ì¥ª¥ó¡×¡ª¡¡¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤â¥ì¥ª¥ó¸ì¤Ç¤Ð¤Ã¤Á¤êÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½÷À¼«¿È¤µ¤ó¤«¤é¡ØÎ®¹Ô¥ì¥ª¥ó¡Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡ª¡×