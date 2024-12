ブルーミングビレッジは、2024年12月16日(月)、コレド日本橋3階に「Nama Candle」新店舗をオープンします。

Nama Candle コレド日本橋

営業期間 : 2024年12月16日(月)から2025年10月31日まで

営業時間 : 11:00〜20:00(時間変更の場合あり)

所在地 : 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 コレド日本橋3F

お問い合わせ: TEL…03-6225-2117

MAIL… shopping@namacandle.com

アクセス : 電車を利用のお客様

東京メトロ銀座線・東西線・都営地下鉄浅草線「日本橋」駅直結

東京メトロ半蔵門線・銀座線「三越前」駅より徒歩3分

JR各線「東京」駅より徒歩6分

URL : http://namacandle.com

ブルーミングビレッジは、2024年12月16日(月)、コレド日本橋3階に「Nama Candle」新店舗をオープン。

また、2024年12月16日(月)から12月25日(水)までの期間に税込み5,500円以上の購入がきた方に、オリジナルフレームレスキャンドルをプレゼントするオープニングキャンペーンも実施します。

■特許取得の「生キャンドル(R)」がもたらす香りの新鮮さ

湯煎で簡単に作れる特許取得の「生キャンドル(R)」は、従来のアロマキャンドルが工場で作られるのに対し、この商品はお客様自身が湯煎で4分半温めるだけで、できたての新鮮なアロマキャンドルを楽しむという新しいコンセプトの商品です。

注ぎたてのキャンドルの香りの広がりは、一般的なキャンドルを灯したときよりも約3倍の香りの強さを実現します。

<同社実験比>

また、生キャンドル(R)の容器は再利用可能です。

専用の生分解性クリーニングバッグを使えば簡単にクリーニングすることが出来、環境に配慮したエコフレンドリーな商品です。

特に癒しを求める20代から50代の女性に人気で、自分自身へのご褒美や大切な人への贈り物として選ばれています。

生キャンドル(R)

鮮度抜群の“生”の香りが楽しめる

※生キャンドル(R)とは、特許を取得した生キャンドル専用パウチパック(特許:第6941912号)を4分半湯煎して作るアロマキャンドルのことで、特別な知識や道具がなくても、ご自宅で簡単に作り立てのアロマキャンドルを楽しむことが出来ます。

専用のコンテイナーは12種類からお好みで選ぶことが出来ます。

■Nama Candle コレド日本橋店について

店内には、ワークショップ専用スペースが設けられており、各種ワークショップを実施します。

特に、精油を使った「セルフ式調香ワークショップ」では、自分好みの香りを自由にブレンドし、オリジナルの生キャンドル(R)を完成させる喜びを味わえます。

また、ドライフラワーやハーブを使ったボタニカルキャンドル作りでは、季節に合わせた多彩な素材が用意され、初心者から上級者まで楽しむことが出来るのが特徴です。

ボタニカルワークショップ

セルフ式調香ワークショップ

オープニングキャンペーンとして、2024年12月16日(月)から12月25日(水)までの期間に税込み5,500円以上の購入でオリジナルフレームレスキャンドルをプレゼント。

また、購入者を対象に抽選会も実施。

クリスマス限定ギフト

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハーブを使ったボタニカルキャンドル作り!Nama Candle コレド日本橋 appeared first on Dtimes.