【『ELDEN RING』アレキサンダー ぬいぐるみ】12月5日 販売開始価格:4,400円

Fangamer Japanは、ゲームグッズ「『ELDEN RING』アレキサンダー ぬいぐるみ」のオンライン販売を本日12月5日より開始した。期間は4,400円。

本商品は、アクションRPG「ELDEN RING」に登場するアレキサンダーをモチーフにしたぬいぐるみ。9月に開催された「東京ゲームショウ2024」にて先行販売が行なわれていたが、今回「Fangamer Japan」の通販サイトにてオンライン販売が開始となった。

ぬいぐるみは異なる素材を組み合わせることで、アレキサンダーのひび割れを忠実に再現。さらに欠け腕部分にはワイヤーが入っており、様々なポージングが可能となっている。

□Fangamer Japan「『ELDEN RING』アレキサンダー ぬいぐるみ」のページ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 From Software, Inc.