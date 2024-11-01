可愛すぎる「ジルスチュアート」のクリスマスコフレ＆限定品は大人にハマる甘さ♡｜美的リーダーズ 西林さきさんがTRY
数あるコフレ・限定品からどれを買うべきか、うれしい悩みだけれどやっぱり大変...そこで美的リーダーズの西林さきさんが気になる人気ブランドのメイクにトライ。今回は『ジルスチュアート』のアイテムをご紹介します。
イヤリング￥20,900、右手リング￥20,900・左手リング￥22,000（TEN.） トップス／スタイリスト私物
カジュアルな服装やメイクが多めの人は、ピンクブラウンでほんのりピュア感を醸し出すのがかわいい！シアーな質感だからこそ、大人にもちょうど良い、さりげない甘さを宿せます♡
【EYE】
A.シルバー、ピンクパール入りの大粒ラメ。
ジルスチュアート ビューティ エターナル アイビジュー ギルティパフェタイム 103 ￥2,970（11月15日限定発売）
[api_link_button post_id="1902630" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
B.ピンクを基調としたカラーでピュアな目元に。
ジルスチュアート ビューティ ブルームクチュール アイズ ギルティパフェタイム ￥8,800（セット価格、ほかアイテム込み／限定品）
HOW TO
aを上下まぶた全体へ広げる。bで上まぶた目頭から目尻までまつげの間を埋める。Ａを黒目上におき、目頭にはくの字にオン。
[api_link_button post_id="1902626" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【CHEEK】
ふんわり血色を添えるベリーレッド。
ジルスチュアート ビューティ パステルペタル ブラッシュ ギルティパフェタイム 102 ￥4,620（11月15日限定発売）
HOW TO： 2色をブラシで混ぜ、頬中心に丸くのせ血色をオン。
[api_link_button post_id="1902632" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【LIP】
可憐なローズピンク。
ジルスチュアート ビューティ ブルームドロップ リップ&チーク シフォン ギルティパフェタイム ローズピンク ￥8,800（セット価格、ほかアイテム込み／限定品）
HOW TO：青みピンクリップを唇全体へチップでじか塗りする。
[api_link_button post_id="1902626" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/tag/%e3%82%b8%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88_xmascoffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]「ジルスチュアート」の他のクリスマスコフレ＆ホリデー限定品を見る[/btk_sh_link_btn]
＼こちらもチェック♪／
『美的』2024年12月号掲載
撮影／古水 良、辻郷宗平（Bebop） ヘア&メイク／小林未波（PEACE MONKY） スタイリスト／杉本奈穂（KIND） モデル／西林さき（美的リーダーズ） イラスト／中石真梨子 文／金子由佳 構成／中島麻純・赤木さと子（スタッフ・オン） 構成／齊藤みなみ（本誌）
＼ヘルシー美人の西林さんは…／ピンクブラウンで絶妙な甘さを演出
イヤリング￥20,900、右手リング￥20,900・左手リング￥22,000（TEN.） トップス／スタイリスト私物
カジュアルな服装やメイクが多めの人は、ピンクブラウンでほんのりピュア感を醸し出すのがかわいい！シアーな質感だからこそ、大人にもちょうど良い、さりげない甘さを宿せます♡
【EYE】
A.シルバー、ピンクパール入りの大粒ラメ。
ジルスチュアート ビューティ エターナル アイビジュー ギルティパフェタイム 103 ￥2,970（11月15日限定発売）
[api_link_button post_id="1902630" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
B.ピンクを基調としたカラーでピュアな目元に。
ジルスチュアート ビューティ ブルームクチュール アイズ ギルティパフェタイム ￥8,800（セット価格、ほかアイテム込み／限定品）
HOW TO
aを上下まぶた全体へ広げる。bで上まぶた目頭から目尻までまつげの間を埋める。Ａを黒目上におき、目頭にはくの字にオン。
[api_link_button post_id="1902626" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【CHEEK】
ふんわり血色を添えるベリーレッド。
ジルスチュアート ビューティ パステルペタル ブラッシュ ギルティパフェタイム 102 ￥4,620（11月15日限定発売）
HOW TO： 2色をブラシで混ぜ、頬中心に丸くのせ血色をオン。
[api_link_button post_id="1902632" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【LIP】
可憐なローズピンク。
ジルスチュアート ビューティ ブルームドロップ リップ&チーク シフォン ギルティパフェタイム ローズピンク ￥8,800（セット価格、ほかアイテム込み／限定品）
HOW TO：青みピンクリップを唇全体へチップでじか塗りする。
[api_link_button post_id="1902626" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/tag/%e3%82%b8%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88_xmascoffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]「ジルスチュアート」の他のクリスマスコフレ＆ホリデー限定品を見る[/btk_sh_link_btn]
＼こちらもチェック♪／
『美的』2024年12月号掲載
撮影／古水 良、辻郷宗平（Bebop） ヘア&メイク／小林未波（PEACE MONKY） スタイリスト／杉本奈穂（KIND） モデル／西林さき（美的リーダーズ） イラスト／中石真梨子 文／金子由佳 構成／中島麻純・赤木さと子（スタッフ・オン） 構成／齊藤みなみ（本誌）