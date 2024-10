大手半導体メーカーのQualcommは2024年5月、NPUを搭載した「次世代AI PC」に向けたWindowsアプリケーションの開発環境として、「Snapdragon Dev Kit」を発表しました。すでに一部のユーザーには出荷されていましたが、Qualcommは「Snapdragon Dev Kit」をキャンセルし、ユーザーに払い戻しを行うことが報じられました。Qualcomm cancels Snapdragon Dev Kit, refunds all orders | Jeff Geerling

https://www.jeffgeerling.com/blog/2024/qualcomm-cancels-snapdragon-dev-kit-refunds-all-ordersQualcomm is canceling its Snapdragon X Elite mini PChttps://www.xda-developers.com/qualcomm-canceling-snapdragon-x-elite-mini-pc/Qualcomm abruptly cancels Snapdragon X Elite dev kit - refunds customers for mini PC, ends sales and support for the device immediately | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/desktops/mini-pcs/qualcomm-abruptly-cancels-snapdragon-x-elite-dev-kit-refunds-customers-for-mini-pc-ends-sales-and-support-for-the-device-immediately「Snapdragon Dev Kit」は2024年5月21日のイベントで発表された、ArmネイティブのWindowsアプリケーションを開発するための開発キットです。SoCにSnapdragon X Eliteを搭載しているため、NPUを搭載するAI PC向けのアプリケーション開発にも活用できると期待されていました。また、記事作成時点では唯一のSnapdragon X搭載ミニPCであると同時に、独自のSKU(Stock Keeping Unit)を持っている点でもユニークでした。当初は6月21日に出荷される予定だった「Snapdragon Dev Kit」でしたが、出荷は理由の具体的説明もないまま遅延していたそうで、ソフトウェア開発者兼ガジェット系YouTuberのジェフ・ゲーリング氏がデバイスを受け取ったのは9月下旬だったとのこと。Snapdragon X Elite Dev Kit: The CoPilot-est PC, tested - YouTubeゲーリング氏がベンチマーク測定ツールで「Snapdragon Dev Kit」をテストしたところ、Geekbench 6では約80W、Cinebench 2024では約100Wで動作し、Snapdragon X Eliteの公称熱設計電力(TDP)である23Wを大幅に上回りました。しかし、通常のSnapdragon X Elite搭載ノートPCと比較すると、性能の向上はGeekbench 6で約10%、Cinebench 2024で約28%にとどまったとのことです。ゲーリング氏をはじめとする一部のユーザーには、すでに「Snapdragon Dev Kit」が発送されていました。ところが10月17日のメールで、Qualcommは「Snapdragon Dev Kit」をキャンセルすることを顧客へのメールで通知しました。メールの中でQualcommは、「Qualcommは最先端の技術を開拓し、大切なお客様にプレミアムな体験を提供することに専念しています。30を超えるSnapdragon Xシリーズ搭載PCの発売は、最先端の技術を提供する当社の能力と、次世代技術への移行を望むPC業界の期待の表れといえます。しかし、このDeveloper Kit製品(Snapdragon Dev Kit)は包括的に当社の卓越した一般基準を満たさないため、残念ながら製品とそのサポートを無期限で停止する決断を下したことをお知らせします」と述べています。これに伴い、Qualcommは「Snapdragon Dev Kit」の購入代金である899ドル(約13万5000円)を支払った顧客に対し、全額返金することも約束しています。ゲーリング氏のようにすでに製品を受け取った一部のユーザーも、製品を返却する必要はないとのことです。なお、Snapdragon Xシリーズ搭載のミニPCは今後もリリースされる予定だそうですが、それはQualcomm製ではなくOEMデバイスとして登場するとみられています。