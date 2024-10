2024年10月1日(火)、スターバックスから新しい缶コーヒーシリーズ「スターバックス MY COFFEE TIME ブラック」「スターバックス MY COFFEE TIME カフェラテ」が登場しました。厳選したコーヒー豆を使用し、自宅やオフィスなどで気軽にお気に入りのカフェにいるような「自分時間」を演出できるという缶コーヒーが編集部に届いたので、実際に飲んでどんな味わいになっているのか確かめてみました。

スターバックス® マイコーヒータイム™|スターバックス® READY TO DRINKhttps://starbucks-rtd.jp/mycoffeetime/「スターバックス MY COFFEE TIME ブラック」(左)と「スターバックス MY COFFEE TIME カフェラテ」(右)のパッケージはこんな感じ。パッケージには大きくスターバックスのロゴがプリントされており、一目でスターバックスの缶コーヒーであることがわかります。それぞれ6缶パックも展開されています。まずは「スターバックス MY COFFEE TIME ブラック」から飲んでみることにします。原材料はコーヒー豆(ブラジル、コロンビア)と香料のみ。1本の内容量は185gです。100gあたりのカロリーは0kcalです。グラスに注いでみると、液体はきれいなコーヒーの色をしています。さっそく飲んでみると、スッキリとした口当たりながらコーヒーの豊かな香りと風味、そして苦みがしっかりと感じられる仕上がりとなっていました。続いて「スターバックス MY COFFEE TIME カフェラテ」を飲んでみます。原材料は牛乳・砂糖・コーヒー・脱脂粉乳・クリーム・全粉乳・デキストリン・香料など。こちらも1本の内容量は185gです。100gあたりのカロリーは39kcalとのことで、1本185gに換算すると約72kcal。グラスに注いでみるとこんな感じ。ミルクの優しい甘みとコーヒーのコクが程よいバランスで、後味にキリッとした苦さも感じられます。スイーツと合わせるだけでなく、これ単体で飲んでもちょっとぜいたくな気分を味わえるカフェラテです。「スターバックス MY COFFEE TIME ブラック/カフェラテ」は2024年10月1日(火)から全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで購入可能で、希望小売価格はいずれも税込130円です。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能となっており、価格はいずれも30缶セットが3490円(1本あたり116円)でした。Amazon | サントリー スターバックス MY COFFEE TIME ブラック 缶コーヒー 無糖 185g×30本 | Starbucks(スターバックス) | コーヒー飲料 通販Amazon | サントリー スターバックス MY COFFEE TIME カフェラテ 缶コーヒー 185g×30本 | Starbucks(スターバックス) | コーヒー飲料 通販