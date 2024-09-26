¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ä¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½¤Á¶Èñ¤ò´óÉÕ¡×¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥Ã¥×Àï¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½¤Á¶Èñ¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤ÎAFC¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÂÐ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤¬Êø²õ¤·¤¿¤¿¤á¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤¬´ÙË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç¤¤Ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î·ë²Ì»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤ÎÂÐÀï¤Ï±ä´ü¤È¤¤¤¦·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î»ö¸Î¤Î½¤Á¶¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÊç¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤È¤Ê¤ë5Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½900Ëü±ß¡Ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØSky¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬»²²Ã¤·¡¢ÌÜÉ¸³Û¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¶á¤¤1Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½280Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Newcastle have donated ¡ò15,000 to help with the cost of repairs at Plough Lane, AFC Wimbledon's stadium, after an unprecedented amount of flooding forced their EFL Cup tie to be postponed 🚨👏 pic.twitter.com/9OM5yOR13K
— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 24, 2024
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï²þ¤á¤Æ10·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª1Ç¯¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âµë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È²¦
AFC¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ï4Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥ó¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÇË¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤Ê¤êÍ§¹¥Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ»î¹çÆâÍÆ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£