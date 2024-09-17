KDDI¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ¡¦ÀéËÜ¸öÀ¸¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ò·ï¡×
À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¡¨¡¡¡ÀéËÜ¤µ¤ó¤ÏÊì¹»¤ÎµþÅÔÂç³Ø¤ÎÅ¯³ØºÆ¶½¤Î¤¿¤á¤Ë3²¯±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¤ò·è¤á¤¿ÁÀ¤¤¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇµþÅÔÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡¦À¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¡Ê¤¤¿¤í¤¦¡Ë¤Î¡ÖÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¡×¤äÀ¾ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖµþÅÔ³ØÇÉ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å¯³Ø¤Î¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³ØÁíÄ¹¡¦Æ£°æµ±É×¡ÖÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÇÃÎ¤ò¶¦Í¤·¡¢¶¦¤ËÃÎ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¤ÏÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢µþÅÔÄë¹ñÂç³Ø¤Ç¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢¡ØÁ±¤Î¸¦µæ¡Ù¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬Áµ¤Î»×ÁÛ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¤¬²¤ÊÆ¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢´Î¿´¤«¤Ê¤á¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¸¦µæ¤¬¤«¤Ê¤ê²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¸¦µæ»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤âËØ¤É½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¡¡À¾ÅÄÅ¯³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Î¾å¸¶ËãÍ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷À¶µ¼ø¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤â¤â¤Ã¤È¸¦µæ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢³ØÀ¸¤ÎÌÌÅÝ¤â¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½¢¿¦¤ÎÀ¤ÏÃ¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈà½÷¤â¸¦µæ¤Ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤È¤³¤í¤ËµþÂç¤ÎÌ«Ä¹ÇîÁíÄ¹¤«¤éÄ¾¡¹ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯3ÀéËü±ß¤Ç10Ç¯´Ö»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¡ØÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¨¡ÀéËÜ´ð¶â¡Ù¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Å¯³Ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ÕµÁ¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡³¤³°¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÂè°ìµé¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³§¡¢Å¯³Ø¤äÊ¸²½¡¢¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤òÇ®¿´¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢IT´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é¤Ï°ì¸«¡¢Èà¤é¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀìÌç²È¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤Ç¡¢Å¯³Ø¤äÊ¸²½¤òÈó¾ï¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Å¯³Ø¤äÊ¸²½¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÐºÑ¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¶È³¦¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤òµó¤²¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡³Î¸Ç¤¿¤ëÅ¯³Ø¤ä¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤ò»ý¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬ºÇ¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ïµþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¤Î°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¤È¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ðÀ¹¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï〝ÍøÂ¾¤Î¿´〟¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ÏËÜÅö¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Àµ¤·¤¯¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿Í´ÖÀ¤òÌä¤¦¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ðÀ¹¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤ÎÌµ¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Ï¥À¥á¤À¤È¡£¤ï¤¿¤·¤â°ðÀ¹¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¿¤ë¤â¤Î¡¢»ö¶È¤È¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÉÅé¡Ûµþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¡¦°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö
¡¡¨¡¡¡ÀéËÜ¤µ¤ó¤ÏÊì¹»¤ÎµþÅÔÂç³Ø¤ÎÅ¯³ØºÆ¶½¤Î¤¿¤á¤Ë3²¯±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¤ò·è¤á¤¿ÁÀ¤¤¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇµþÅÔÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡¦À¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¡Ê¤¤¿¤í¤¦¡Ë¤Î¡ÖÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¡×¤äÀ¾ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖµþÅÔ³ØÇÉ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å¯³Ø¤Î¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³ØÁíÄ¹¡¦Æ£°æµ±É×¡ÖÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÇÃÎ¤ò¶¦Í¤·¡¢¶¦¤ËÃÎ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¾ÅÄ´öÂ¿Ïº¤ÏÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢µþÅÔÄë¹ñÂç³Ø¤Ç¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢¡ØÁ±¤Î¸¦µæ¡Ù¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬Áµ¤Î»×ÁÛ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¤¬²¤ÊÆ¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢´Î¿´¤«¤Ê¤á¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¸¦µæ¤¬¤«¤Ê¤ê²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¸¦µæ»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤âËØ¤É½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¡¡À¾ÅÄÅ¯³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Î¾å¸¶ËãÍ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷À¶µ¼ø¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤â¤â¤Ã¤È¸¦µæ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢³ØÀ¸¤ÎÌÌÅÝ¤â¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½¢¿¦¤ÎÀ¤ÏÃ¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈà½÷¤â¸¦µæ¤Ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤È¤³¤í¤ËµþÂç¤ÎÌ«Ä¹ÇîÁíÄ¹¤«¤éÄ¾¡¹ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯3ÀéËü±ß¤Ç10Ç¯´Ö»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¡ØÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¨¡ÀéËÜ´ð¶â¡Ù¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Å¯³Ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ÕµÁ¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡³¤³°¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÂè°ìµé¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³§¡¢Å¯³Ø¤äÊ¸²½¡¢¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤òÇ®¿´¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢IT´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é¤Ï°ì¸«¡¢Èà¤é¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀìÌç²È¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤Ç¡¢Å¯³Ø¤äÊ¸²½¤òÈó¾ï¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Å¯³Ø¤äÊ¸²½¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÐºÑ¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¶È³¦¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤òµó¤²¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÀéËÜ¡¡³Î¸Ç¤¿¤ëÅ¯³Ø¤ä¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤ò»ý¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬ºÇ¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ïµþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¤Î°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¤È¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ðÀ¹¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï〝ÍøÂ¾¤Î¿´〟¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ÏËÜÅö¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Àµ¤·¤¯¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿Í´ÖÀ¤òÌä¤¦¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ðÀ¹¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤ÎÌµ¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Ï¥À¥á¤À¤È¡£¤ï¤¿¤·¤â°ðÀ¹¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¿¤ë¤â¤Î¡¢»ö¶È¤È¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÉÅé¡Ûµþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¡¦°ðÀ¹ÏÂÉ×¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö