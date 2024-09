株式会社THE DOG COMPANYは、ライセンス展開するブランド「THE DOG」のぬいぐるみやペットグッズの販売を、全国のキャンドゥ(一部店舗を除く)で2024年8月29日より順次開始した。なお、本商品の売り上げの一部は犬猫に関わるさまざまな問題を解決する目的で独自に立ち上げられたプロジェクト「SAVE THE DOG PROJECT」により、犬猫の救済活動を支援する「NPO法人DOG EAR FUNDS」に寄付される。

ぬいぐるみ(全4種)

【画像】(左から)ペットウェットティッシュ、ペットマナーおむつ、ペットシーツ

ハーネス&リードセット

お散歩バッグ

THE DOG

■商品の紹介・ぬいぐるみ(全4種)/全長約25〜30センチ/各770円・ペットウェットティッシュ/各110円・ペットマナーおむつ/各220円・ペットシーツ/各220円・ハーネス&リードセット/各770円・お散歩バッグ/各660円■「SAVE THE DOG PROJECT」とは犬猫に関わるさまざまな問題を解決する目的で THE DOG COMPANYが独自に立ち上げたプロジェクト。寄付する機会が今までなかったという人でも気軽に寄付できるよう、THE DOG COMPANY全事業の収益の一部が動物愛護団体であるNPO法人DOG EAR FUNDSに寄付される仕組みとなっている。■寄付先に関する情報「SAVE THE DOG PROJECT」を通じて集まった寄付金は、株式会社THE DOG COMPANYから支援先のNPO法人DOG EAR FUNDSへ寄付され、犬猫の支援に活用される。■「特定非営利活動法人 DOG EAR FUNDS」とは広く動物福祉の精神を高めるとともに、人と動物が共存できる社会の実現に寄与することを目的とした特定非営利活動法人。現在不安視されているコロナウイルス収束後の飼育放棄の問題に注目し、その救済活動への支援に力を入れていく。犬、猫、そして人の暮らしに役立つイノベーションを推進し、それらを通じて、今ある問題点が自律的に改善される“不幸せな犬や猫を置き去りにしない社会”の実現を目指しさまざまな動物愛護活動を推進する。■「THE DOG」とは2000年に発表された犬種別ポストカードBOOKが大ヒットし、2003年米国ビルボードバナーキャンペーンやトイザらス全米キャンペーンなどを経て、2004年にマクドナルドハッピーセットのおもちゃキャラクターに採用。世界57カ国で発売され、世界中で愛されるキャラクターに成長。ぬいぐるみやTシャツ、文具など幅広いグッズ展開をしている。2025年にブランド25周年を迎える。約40種の犬種別カレンダーは、20年来のロングセラーの人気商品となっている。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。