°Â¿´¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÂÐ±þ¡ª¤¯¤Þ¤Î¤Æ¡ÖSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¡×

『くまのて』は、2024年8月20日(火)より、SDGs達成に向けた取り組み強化を開始しました。

くまのて「SDGs達成に向けた取り組み強化」

UToが運営する不用品回収サービス『くまのて』は、2024年8月20日(火)より、SDGs達成に向けた取り組み強化を開始しました。

不用品回収業界では、インターネットやチラシ等の広告をきっかけに、「安価な定額パックを申し込んだはずが、作業終了後に高額な料金を請求された」「トラック詰め放題プランで依頼したが、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われた」など、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と、実際の料金やサービスが大きく異なりトラブルとなるケースが多発しています。

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)によると、国民生活センターへの相談件数は2021年度には2,000件を超え、増加傾向にあります。(図1)

本来、不用品回収は正しく行えばそのサービス自体がSDGs達成に向けた取り組みです。

しかし、同業他社の中には不当な処理も横行しているのが実情です。

その中で当社は、以前よりもさらにSDGsを念頭においたサービス展開を実施し、持続可能な社会に向けて貢献。

具体的には以下の取り組みを徹底します。

■SDGs達成に向けた取り組み(3Rの徹底)

・不要になった物の回収と買い取り

・廃棄物の適切な分別

・廃棄物を正しく管理、廃棄することを徹底

・梱包資材が必要な場合は適切量を使用

・不要になった物を再利用可能な状態にして必要な人に届ける

・海外や国内の提携リサイクルショップに届ける

▲図1

PIO-NETにおける不用品回収サービスに関する相談件数の推移

※2021年度同期件数(2021年9月30日までのPIO-NET登録分)は870件

消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2022年9月30日までの登録分。

【不用品回収『くまのて』の強み・特徴】

■即日対応も可能!

大手では対応できない、機動力を生かした対応を行います。

即日対応も可能です。夜間、早朝の作業も柔軟に対応します。

対応可能エリア : 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

エリア詳細はこちら: https://fuyouhin-kumanote.com/area/

※ご予約状況や当日ルートによって即日対応の可否が異なります。

■料金が定額!お客様のご都合に合わせてご案内も可能!

定額プランであれば他社で発生するような基本料金以外のスタッフ料金、車両代、出張料金等がすべてコミコミ。ご予算内での調整も可能です。(予算2万円以内など)

料金詳細はこちら: https://fuyouhin-kumanote.com/plan/

■損害賠償保険付きで万が一でも安心!女性でも安心なプライバシー対応!

安心して利用できるよう、万が一に備えて最高3,000万円まで保障される損害賠償保険に加入しています。

また、個人情報についても徹底した管理のもと運営しているため、女性のリピーターも増加。

