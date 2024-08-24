±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¸ø³«43Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ70²¯±ß¤òÆÍÇË¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï235²¯±ß
¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡ÊC¡Ë¸¶ÂÙµ×/½¸±Ñ¼Ò ¡ÊC¡Ë2024 ±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤¬¡¢¸ø³«43Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ70²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¸ø³«43Æü´Ö¤Ç¡¢£±ºîÌÜ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù(2019Ç¯4·î19Æü¸ø³«/¶½¹Ô¼ýÆþ 57.3²¯±ß)¡¢£²ºîÌÜ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à2 ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¡Ù(2022Ç¯7·î15Æü¸ø³«/51.6 ²¯±ß)¡¢£³ºîÌÜ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù(2023Ç¯7·î28Æü¸ø³«/¶½¼ý 56²¯±ß)¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤È¤Ê¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ70²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï235²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ë®²è¼Â¼Ì±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»þ¤Ïµª¸µÁ°¡¢Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦嬴À¯¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×(¸¶ÂÙµ×/½¸±Ñ¼Ò)¤Ï¡¢2006Ç¯£±·î¤è¤ê¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï72´¬¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ìÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬½¸±Ñ¼ÒÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£±²¯Éô(2023Ç¯ 11·î»þÅÀ)¤òÆÍÇË¡£
2019Ç¯¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡¢2022Ç¯¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à2 ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¡Ù¡¢2023Ç¯¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù¤È¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¡¢1ºîÌÜ¤«¤é3ºîÏ¢Â³¤Ç50²¯Ä¶¤¨¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Æ°°÷¿ô¤Ï1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤Ë¤âµ±¤¡¢ÎáÏÂ¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡£
¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤È¸Æ¤ÓÀ¼¤Î¹â¤¤Âè£´ÃÆ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤¬7·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂåNo.1¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡££¸·î£±Æü¤Ë¤Ï£±ºîÌÜ¤«¤é£´ºîÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë50²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡¢¸ø³«29ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë£¸·î£¹Æü¤Ë¤Ï£±ºîÌÜ¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¶½¹Ô¼ýÆþ57²¯±ß¤â°ìµ¤¤ËÆÍÇË¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤È¤Ê¤ëÂçÂæ¤ò¤Ä¤¤¤ËÆÍÇË¤·¤¿¡£