¡È·Ù»¡½ð¤Ë¼«¼ó¡ÉSik-K¡¢6·î¤ËËãÌôÎà´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
ËãÌôÅêÌô¤ò¼«¼ó¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎSik-K¤¬ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
ºòÆü¡Ê22Æü¡Ë¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏ¸¡¤Ï6·î17Æü¤ËSik-K¤òËãÌôÎà´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
º£Ç¯4·î¡¢¡Ö30Âå¤ÎÍÌ¾¥é¥Ã¥Ñ¡¼A»á¤¬·Ù»¡´±¤ËËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¤È¼«¼ó¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£A»á¤Ï1·î¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¶è¤Î¥½¥¦¥ëÃÏÊýÊó·®Ä£¤ÎÉÕ¶á¤ÇµòÅÀ¶ÐÌ³Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï·Ù»¡½ð¤«¡© ËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¼ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢A»á¤Ï¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤ÇÏÃ¤·¡¢·Ù»¡¤ÏÈà¤Î¾õÂÖ¤¬¿¼¹ï¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÃÏ¶èÂâ¤ÇÊÝ¸îÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åA»á¤Ï¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢Î¶»³·Ù»¡½ð¤ÏA»á¤òËãÌôÎà´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼A»á¤¬Sik-K¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³Ë¡¿Í¥»¥À¥à¤Ï¡ÖSik-K¤Ï·³ÉþÌ³Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¸ª¤Îç§ÈÄÂ»½ý¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢2024Ç¯1·î15Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤ÇÆþ±¡¤·¡¢Á´¿ÈËã¿ì¤òÈ¼¤¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼ê½Ñ¤Î²áÄø¤ÇËã¿ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥Ý¥Õ¥©¡¼¥ë¤È¥ê¥É¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¸þÀº¿ÀÌô¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁ´¿ÈËã¿ìÌô¤òÅêÌô¤·¡¢¼ê½Ñ¸å¤«¤éÂà±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥é¥Þ¥É¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤àÄÃÄËºÞ¡¢¿çÌ²¾ã³²¤Ë¤è¤ë¿çÌ²ºÞ¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿çÌ²ºÞ¤òÉþÍÑ¸å¤â¿çÌ²¾ã³²¤¬Â³¤¡¢Âà±¡¸å¤â²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1·î19Æü¤ÎÄ«º¢¤Ë¤»¤óÌÑ¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êSik-K¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊýÊó·®Ä£¤Î¶á¤¯¤Ë¶ÐÌ³Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¡ÖËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¼ó¤·¡¢ÃÏ¶èÂâ¤ò·Ð¤Æ¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤ÇÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ë¡Ì³Ë¡¿Í¤Ï¡Ö1·î18Æü¤Î¸á¸å¤ËÂà±¡¤·¡¢19Æü¸áÁ°¤Ë·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ËËãÌô¤òÅêÌô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤ÇºÎ¼è¤·¤¿Ç¢¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¤Ï¡¢¸½ºß¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÐÀÃºÞ¤Ê¤É¤ÎËãÌôÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Sik-K¤Ï·Ù»¡¤Ø¤Î½ÐÆ¬Åö»þ¡¢¼ïÎà¤òÌä¤ï¤º¡¢ËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£19Æü¤Ë·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë²áÄø¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢ËãÌôÎàÅêÌô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê½Ñ¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤»¤óÌÑ¾É¾õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖSik-K¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤ÇËãÌôÎà´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¡ÊÂçËã¡Ë¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢¾åµ»ö·ï¤Ï¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤ÏÂçËã¤ÎÃ±½ã½ê»ý¡¢µÊ±ì¤ÎÍÆµ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¼ó¤·¡¢Åö³ºÍÆµ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤ÆµÊ±ì¤·¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¸ª¤Îç§ÈÄ¼ê½Ñ¤ÎÁ°¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºòÆü¡Ê22Æü¡Ë¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏ¸¡¤Ï6·î17Æü¤ËSik-K¤òËãÌôÎà´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
º£Ç¯4·î¡¢¡Ö30Âå¤ÎÍÌ¾¥é¥Ã¥Ñ¡¼A»á¤¬·Ù»¡´±¤ËËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¤È¼«¼ó¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£A»á¤Ï1·î¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¶è¤Î¥½¥¦¥ëÃÏÊýÊó·®Ä£¤ÎÉÕ¶á¤ÇµòÅÀ¶ÐÌ³Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï·Ù»¡½ð¤«¡© ËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¼ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼A»á¤¬Sik-K¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³Ë¡¿Í¥»¥À¥à¤Ï¡ÖSik-K¤Ï·³ÉþÌ³Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¸ª¤Îç§ÈÄÂ»½ý¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢2024Ç¯1·î15Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤ÇÆþ±¡¤·¡¢Á´¿ÈËã¿ì¤òÈ¼¤¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼ê½Ñ¤Î²áÄø¤ÇËã¿ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥Ý¥Õ¥©¡¼¥ë¤È¥ê¥É¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¸þÀº¿ÀÌô¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁ´¿ÈËã¿ìÌô¤òÅêÌô¤·¡¢¼ê½Ñ¸å¤«¤éÂà±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥é¥Þ¥É¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤àÄÃÄËºÞ¡¢¿çÌ²¾ã³²¤Ë¤è¤ë¿çÌ²ºÞ¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿çÌ²ºÞ¤òÉþÍÑ¸å¤â¿çÌ²¾ã³²¤¬Â³¤¡¢Âà±¡¸å¤â²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1·î19Æü¤ÎÄ«º¢¤Ë¤»¤óÌÑ¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êSik-K¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊýÊó·®Ä£¤Î¶á¤¯¤Ë¶ÐÌ³Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¡ÖËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¼ó¤·¡¢ÃÏ¶èÂâ¤ò·Ð¤Æ¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤ÇÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ë¡Ì³Ë¡¿Í¤Ï¡Ö1·î18Æü¤Î¸á¸å¤ËÂà±¡¤·¡¢19Æü¸áÁ°¤Ë·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ËËãÌô¤òÅêÌô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤ÇºÎ¼è¤·¤¿Ç¢¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¤Ï¡¢¸½ºß¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÐÀÃºÞ¤Ê¤É¤ÎËãÌôÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Sik-K¤Ï·Ù»¡¤Ø¤Î½ÐÆ¬Åö»þ¡¢¼ïÎà¤òÌä¤ï¤º¡¢ËãÌô¤òÅêÌô¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£19Æü¤Ë·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë²áÄø¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢ËãÌôÎàÅêÌô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê½Ñ¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤»¤óÌÑ¾É¾õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖSik-K¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤ÇËãÌôÎà´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¡ÊÂçËã¡Ë¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢¾åµ»ö·ï¤Ï¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤ÏÂçËã¤ÎÃ±½ã½ê»ý¡¢µÊ±ì¤ÎÍÆµ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¼ó¤·¡¢Åö³ºÍÆµ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤ÆµÊ±ì¤·¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¸ª¤Îç§ÈÄ¼ê½Ñ¤ÎÁ°¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£