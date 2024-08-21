「アーマード・コア」や「ロックマン」などゲームを映像化するAmazonのシリーズ「SECRET LEVEL」発表
【gamescom Opening Night Live 2024】
8月21日3時～ 配信
8月21日3時～ 配信
配信番組「gamescom Opening Night Live 2024」にてゲームを映像化するAmazonのシリーズ「SECRET LEVEL」が発表された。
これは様々なゲーム作品をアンソロジー形式で映像化するプロジェクト。「パックマン」や「ダンジョンズ&ドラゴンズ」、「ロックマン」や「アーマード・コア」といったシリーズ作品、さらにはプレイステーションの名前も確認できた。Amazon Prime Videoにて12月10日に公開が予定されており、今後の続報にも期待したい。
【GAMESCOM Opening Night Live 2024 ONL: Official Livestream (Tuesday, August 20, 11a PT/2p ET/8p CEST)】
Welcome to Secret Level, a revolutionary gaming anthology series, premiering December 10. pic.twitter.com/j8cbY3Ola6- Prime Video (@PrimeVideo) August 20, 2024