SHINee テミン「Road to Kingdom」MCとして初収録に参加“僕にも良いインスピレーションを与えてくれた”

SHINeeのテミンが、「Road to Kingdom」の初収録に参加した感想を明かした。Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom:ACE OF ACE」は8日、MCのテミンとの一問一答を公開した。デビュー以来、初めて単独MCに挑戦したテミンは「音楽業界の後輩たちのそばで助けて応援する役割をすることができて感謝している」と参加の感想を述べた。出演チームが一堂に会した収録現場の雰囲気はどうだっただろうか。テミンは最初の収録を終えた後、「出演するチームの雰囲気がみんなとても良くて、お互いにリスペクトしているのがすごく伝わった。競争という枠の中で、ポジティブな姿が僕にも良いインスピレーションを与えてくれた」と語った。

今シーズンは、THE NEW SIX、The Crew One(ATBO、JUST B)、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPESTなど、実力と潜在力を兼ね備えた7組が挑戦する中、テミンは「応援するしかない」と予告し、期待を高めた。テミンのMCとしての活躍も見逃せない期待ポイントだ。デビュー以来、初めて単独MCに挑戦する彼は「進行がすごく未熟でも、温かく見守っていただきたい」と可愛らしくお願いした。同番組は実力と潜在力を十分に兼ね備えているボーイズグループにもう一度光を当てるK-POPボーイズグループライジングプロジェクトで、9月に韓国で放送がスタートする。テミン:音楽業界の後輩たちのそばで助けて応援する役割をすることができることに感謝する気持ちで、MCを引き受けることになりました。僕を良い先輩と思ってくださる方々に本当に感謝しています。テミン:出演するチームの雰囲気がみんなとても良くて、お互いにリスペクトしているのがすごく伝わってきて、いいなと思いました。競争という枠の中で、ポジティブな姿が僕にも良いインスピレーションを与えてくれました。テミン:出演している方々のストーリーと、それぞれチームへの想いが、直感的に分かるほど伝わってきました。このような部分を見ると、応援するしかないと思います。テミン:「Road to Kingdom:ACE OF ACE」にたくさんの視聴をお願いします。僕の進行がすごく未熟でも温かく見守ってください。各チームが準備したステージで、笑いと感動、すべてを感じていただけると思います。一緒に応援してください!