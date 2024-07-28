ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿ÁÏÀß30¼þÇ¯¡¡¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬µÇ°²£ÃÇËë¤òºîÀ®
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Î30¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¤¬Íè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤¹¤ë²£ÃÇËë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Ïº£Ç¯¤Ç¥¯¥é¥ÖÁÏÀß¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Íè·î11Æü¤Ë¥Ûー¥à¤ÇµÇ°»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Îµ¡±¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢28Æü¤Ï¥µ¥Ýー¥¿ーÌó50¿Í¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ²£ÃÇËë¤ÎºîÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²£ÃÇËë¤Ï¹â¤µ3¡¥3¥áー¥È¥ë¡¦²£40¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ú¥ó¥¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ýー¥¿ーÃÄÂÎ¡Ö¥Ð¥¹¥¿¡×¡¦µ×¹±æÆ¸ãÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Öº£¸å¤Î30Ç¯¡¢100Ç¯¤ÈÂ³¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¤º¤Ã¤È»È¤Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊËë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
²£ÃÇËë¤ÏÍè·î11Æü¤ÎµÇ°»î¹ç¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¥Ûー¥àÀï¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£