(MCU)『&ウルヴァリン』では、“クソ無責任ヒーロー”デッドプールと、“キレるとヤバい最恐アウトロー”ウルヴァリンが、セオリーを無視して大暴れ。劇中では『デッドプール』作品ならではの、驚愕のカメオ出演が次々と登場した。

ここでは、誰もが驚いた“あの人”についてや、少々マニアックで説明が必要な“あの人”の登場まで、バッチリ解説しよう。「よくわからなかったぞ?」という方も、この記事を読めば大丈夫だ。レッツ・ファッ◯ン・ゴー!

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。ゼッタイに映画を観てから読んでね♡

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。ゼッタイに映画を観てから読んでね♡

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL. --- 別世界のウルヴァリン(ヘンリー・カヴィル) ©THE RIVER

物語の序盤。自身の世界(アース10005)のアンカー(その世界にとって最も重要な存在で、アンカーが死ぬとその世界は徐々に消滅してしまう)であるウルヴァリンが映画『LOGAN/ローガン』(2017)で死んだため、デッドプールは代わりとなるウルヴァリンを別世界から探していた。ここではヒュー・ジャックマンがさまざまなバージョンのウルヴァリンを演じていたが、そこに紛れていたのがヘンリー・カヴィルだ。

カヴィルは筋肉隆々の肉体に白いタンクトップを着用し、モーターバイクをイジっていた。振り向いたカヴィルにデッドプールは仰天し、「他の映画会社より良い待遇にする」と持ちかける。

これは言わずもがな、カヴィルがワーナー・ブラザースのDCユニバースからスーパーマン役を降ろされてしまったことへのブラックジョークだ。『マン・オブ・スチール』(2013)以来スーパーマン役を熱演してきたたカヴィルは『ブラックアダム』(2022)で同役を再演。しばらく遠ざかっていたスーパーマン役に復帰することを大々的にアナウンスしたものの、同時期に進行していたワーナーの大人たちによるDCユニバース再編によって全てオジャンに。カヴィルはスーパーマン役に戻るために主演ドラマ「ウィッチャー」から降板までしていたのに、である。

DCユニバースでの居場所を失ったカヴィルについて、「じゃあマーベルに出ちゃえばいいのに」と密かに願うファンは少なくなかった。『デッドプール&ウルヴァリン』では、これがカメオで実現してしまったのだ。なお、イギリス出身のカヴィルは、もしマーベル映画に出演するなら「キャプテン・ブリテン」を演じてみたいとことがある。

ちなみに、カヴィルの登場場面は、公開前にメディア向けに行われた冒頭約40分の本編試写には存在しなかったもの。直前になって挿入された可能性がある。

ヒューマン・トーチ(クリス・エヴァンス) (C)2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

TVAのミスター・パラドックスによって“虚無の世界”へと堕とされたデッドプールとウルヴァリン。大喧嘩を繰り広げる二人に謎の男が声をかける。そこにカサンドラ・ノヴァに仕えるならず者たちがやってくると、男は抵抗の意志を見せる。

フードを外した男の素顔は、なんとキャプテン・アメリカ役のクリス・エヴァンスだ。これにはデッドプールも大興奮。しかし、このクリス・エヴァンスはスティーブ・ロジャース役にしてはどこか様子が違う。

デッドプールはてっきり、エヴァンスが「アベンジャーズ・アッセンブル!」の掛け声を発すると期待していたが、彼が叫んだのは「フレイム・オン」!直後、彼の身体は火炎に包まれて飛び上がる。

これは、エヴァンスがキャプテン・アメリカ役を演じる以前、2005年の『ファンタスティック・フォー 超能力ユニット』と2007年の『ファンタスティック・フォー:銀河の危機』で演じていたヒューマン・トーチ/ジョニー・ストーム役の再演だ。「そっちかい!」とツッコんだファンも多いだろう。

ヒューマン・トーチは4人組ヒーロー・チームのファンタスティック・フォーにおける最年少、末っ子的存在。火炎を操る能力を持ち、空を飛んで戦うこともできる。エヴァンスはブレイク前にこの役を演じていた。

『デッドプール&ウルヴァリン』序盤のTVAのシーンでは、デッドプールがキャプテン・アメリカの抜きの映像を見せられ、敬礼するという一幕があった。このネタのための“フリ”だったというわけである。

ちなみにクリス・エヴァンスは2018年、SNS上(現在は削除)でデッドプールとウルヴァリンのクロスオーバー映画にを送っていたことがある。これが本当に実現してしまった!

エレクトラ(ジェニファー・ガーナー)

TVAに戻りたいデッドプールとウルヴァリンは、カサンドラ・ノヴァを倒すため境界地帯を目指す。そこで「ナイスプール」から譲り受けた、“クラミジア感染症を車にしたようなもの”のホンダ オデッセイに乗って、アヴリル・ラヴィーンの“I'm with You"を聴きながら旅立つ。道中、言い争いになった二人が車内で大喧嘩を繰り広げ、疲弊して眠りこけていたところ、謎の人物に連れて行かれてしまう。

スカーレット・ウィッチらしき彫刻(詳細不明)が壁に施されたアジトに登場したのは、本作最大とも言えるサプライズ・ゲスト陣。エレクトラ、ブレイド、ガンビットだ。順に解説しよう。

Daredevil (2003)Directed by Mark Steven Johnson©Twentieth Century Fox Photographer: Zade Rosenthal 写真:ゼータイメージ

最初に登場したエレクトラことエレクトラ・ナチオスは、2003年の映画『デアデビル』に登場した戦士だ。後にDCでバットマン役を担当するベン・アフレックが盲目のヒーローを演じた映画で、ハッピー・ホーガン役のジョン・ファヴローも出演。『デアデビル』の解説は、以下の記事で詳しく行なっている。

ガーナーが演じたエレクトラは、主人公デアデビル/マット・マードックにとってある時はロマンスの相手となり、またある時は復讐敵となった。釵(さい)を武器に、素早くしなやかな身のこなしで戦う。

2005年にはスピンオフ映画『エレクトラ』が公開。あのボブ・サップも出演している。いわば、アメコミ映画のシネマティック・ユニバースの先駆けのようなことをやったわけだが、このスピンオフは興行的にも批評的にもうまくいかなかった。

ベン・アフレックのデアデビルを出すならともかく、あくまでもサブキャラクターのエレクトラを登場させるというマニアックな人選。そもそも『デアデビル』自体が20年以上前の作品であり、「誰もが通ってきている映画」というわけでもないのだが、果たしてどれだけの観客が「エレクトラだ!懐かしい!」と反応しただろうか。ちなみにガーナーの再演は、早い段階から。

ブレイド(ウェズリー・スナイプス) SUPPLIED BY GLOBE PHOTOS INC 写真:ゼータ・イメージ

1998年、2002年、2004年に映画3作が公開された『ブレイド』シリーズの主人公であるヴァンパイア・ハンター。このシリーズは『X-MEN』や『スパイダーマン』よりも先に登場した、いわばマーベル映画の元祖だ。ダークな作風の中、ブレイドは格闘術と武器を駆使して戦った。今でもアツいファンが多く、ウェズリー・スナイプスにどうにかして再演を望む声も多かった(ちなみにスナイプス自身もSNSでことがある)。

ブレイドは現在、『ムーンライト』(2016)『グリーンブック』(2018)で2度のオスカーに輝いたマハーシャラ・アリを主演に据えてMCUリブート版が進行中。まもなく新しいブレイドが登場しようという中、スナイプスが劇中で「ブレイドは過去にも未来にも一人だけ」と宣言した時にデッドプールがなんとも言えない顔をしていたのはそのためである。なお、このリブート版は製作発表から5年が経っているが、トラブルなどを繰り返しており、。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

ガンビット(チャニング・テイタム) Photo by Gage Skidmore ( https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/6851535588/ )

筆者も頭を抱えたマニアックすぎるネタ。ガンビット/レミー・ルボーはX-MENの主力メンバーの一人であり、破壊エネルギーをトランプのカードやステッキに込めて戦う。劇中ではひどい訛りでデッドプールを困惑させたが、コミックではルイジアナ州ニューオーリンズ生まれで、ケイジャン・フレンチも話せるという設定。

これをなぜ『マジック・マイク』シリーズのチャニング・テイタムが演じているかといえば、かつてテイタム主演でガンビットのスピンオフ映画が企画されていたが、お蔵入りになっていたという楽屋ネタがあるためだ。要は『ザ・フラッシュ』(2023)ニコラス・ケイジ版スーパーマンみたいなものである。

このガンビットが劇中で「俺はここ(虚無の世界)で生まれたのかも」とか「生まれる前から準備ができている」と言っていたのは、彼自身が一度も世に出ることがなかったお蔵入りキャラクターだからというわけである。誰がわかるんだよ、このネタ!

トリビア1。テイタムは本作監督ショーン・レヴィとライアン・レイノルズのタッグ作『フリー・ガイ』(2021)にもカメオ出演。さらに、『デッドプール2』監督のデヴィッド・リーチによる『ブレット・トレイン』(2022)にもカメオ出演している。カメオ常連役者になりつつある?

トリビア2。テイタムは『キングスマン:ゴールデン・サークル』(2017)で演じたテキーラのスピンオフ映画も企画されていたが、現時点までに全く音沙汰がない。ガンビット同様、スピンオフ映画に運がない男である。

スタン・リー ©THE RIVER

元祖マーベル映画カメオの代表。マーベル・メディア名誉会長にして、X-MEN生みの親であるスタン・リーが、久しぶりのカメオ登場だ。

ニューヨークにやってきたデッドプールとウルヴァリンが、無数のデッドプール軍団と大立回りを見せる場面で、バスに貼られた清掃業者「スタン・リー・スチーマー」の広告に登場した。この広告には「Since 1922」と描かれていたが、これはもちろんスタン・リーの生まれ年である。

スタン・リーは『デッドプール』過去作にもカメオ出演。1作目ではストリップ・クラブのアナウンサーとして登場した。短編作品『No Good Deed』では、デッドプールに「ナイススーツ!」と声をかけ、「黙れスタン・リー!」と返された。

2018年に逝去。生身での最後の出演は『アベンジャーズ:エンドゲーム』(2019)。『デッドプール2』では、劇中に映る建物の壁のグラフィティとして登場していた。

というわけで、エクセルシオール!

The post first appeared on .