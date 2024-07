恐怖の原点にして頂点である『エイリアン』(1979)の“その後の物語”を描く『エイリアン:ロムルス』の“超過激なIMAX®版予告”の上映が決定した。本日2024年7月24日(水)より劇場で最速公開を迎えるR15指定作品『&ウルヴァリン』のIMAX®上映でのみ鑑賞することができる。加えて、本作の“最終形態”ポスターもお披露目となった。

『デッドプール&ウルヴァリン』の公開に合わせて、期間限定で公開されるIMAX®版予告編では、主人公たちの希望を無残に打ち砕く、超過激なシーンを見ることができる。人間に寄生するため、顔をめがけて襲い掛かる“エイリアン”の第2形態である、大量のフェイスハガーによる強襲シーン。更には、人間に寄生し進化を遂げた第3形態・チェストバスターが、今にも寄生した人間の胸を突き破り誕生しようとする戦慄の瞬間など、声を失うほどの衝撃的な場面が盛り込まれている。超過激な“俺ちゃん”デッドプールだって、その怖さで縮こまってしまいそう(?)な恐怖と衝撃を、究極の映像世界を体感できるIMAX®の巨大なスクリーンと音響システムで、この機会に体験してほしい。

あわせて公開されたのは、宇宙最恐の生命体“エイリアン”の最終形態、黒く長い頭部や鋭い歯を持ち、高度な知能と狡猾さによって、無慈悲に人間に襲い掛かる“ゼノモーフ”が印象的な最終形態ポスター。“エイリアン”を象徴するゼノモーフの恐ろしい姿を映し出した最終形態ポスターは、独特な荒い息遣いや、耳を割くほどの鳴き声まで響いてきそうな、衝撃的なビジュアルとなっている。

卵のような第1形態・エッグチェンバーから、第2形態・フェイスハガー、第3形態・チェストバスターを経て、最終形態・ゼノモーフとなるまで、尋常ではないスピードでの進化を遂げる“エイリアン”。どの形態の時でも密かに身近に迫り、気づいた時には時既に遅し状態のとめどない絶望感に一瞬たりとも気を緩めることは許されない。そんな宇宙最強にして最恐の生命体“エイリアン”が、最新作でも、容赦なく若者たちを恐怖のどん底へと突き落とす。

逃げ場のない宇宙の密室空間で、若者たちは生存率0%の絶望から逃げ切ることができるのか。宇宙最恐の生命体“エイリアン”がこの秋、どんな恐怖を見せてくれるのか?広大な宇宙の密室で起こる“究極のサバイバル・スリラー”を劇場の大画面で体験せよ。

『エイリアン:ロムルス』 超過激IMAX®版予告上映について 上映期間:7/24(水)~8/8(木)の16日間 対象:『デッドプール&ウルヴァリン』のIMAX®上映回*各劇場により、上映期間が異なる場合がございますので、ご注意ください

『エイリアン:ロムルス』は2024年9月6日(金)全国公開。

