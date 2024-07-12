この夏、これから東京で開催される花火大会を開催日順に紹介。自宅の近くの大会を探すもよし、有名なあの大会に出かけるもよし。今年は花火大会会場で花火を楽しんでみてはいかがだろうか。

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2024年東京でこれから開催する花火大会


■第46回 足立の花火　7月20日(土)

開催時間：19:20〜20:20

会場：荒川河川敷(東京メトロ千代田線鉄橋〜西新井橋間)

総打ち上げ数：約1万3000発

01 足立


■第58回 葛飾納涼花火大会　7月23日(火)

開催時間：19:20〜20:20

会場：葛飾区柴又野球場(江戸川河川敷)

総打ち上げ数：約1万5000発

02 葛飾


■第47回 隅田川花火大会　7月27日(土)

開催時間：19:00〜20:30

会場：桜橋下流〜言問橋上流(第一会場)、駒形橋下流〜厩橋上流(第二会場)

総打ち上げ数：約2万発

03 隅田川


■八王子花火大会　7月27日(土)

開催時間：19:00〜20:10

会場：富士森公園

総打ち上げ数：約4000発

04 八王子


■立川まつり 国営昭和記念公園花火大会　7月27日(土)

05 立川


開催時間：19:15〜20:15

会場：国営昭和記念公園

総打ち上げ数：5000発

■御蔵島花火大会　8月1日(木)

06 御蔵島


開催時間：19:30〜20:00(予定)

会場：御蔵島港

総打ち上げ数：約800発

■第65回 いたばし花火大会　8月3日(土)

07いたばし


開催時間：19:00〜20:30

会場：板橋区 荒川河川敷

総打ち上げ数：約1万5000発

■第31回 神津島 渚の花火大会　8月5日(月)

08 神津島


開催時間：19:30〜20:00

会場：神津島港(前浜港)の桟橋

総打ち上げ数：約730発

■2024 伊豆大島夏まつり花火大会　8月10日(土)

09伊豆大島


開催時間：20:00〜21:00(予定)

会場：元町港・元町港ロータリー付近

総打ち上げ数：900発(予定)

■2024 神宮外苑花火大会　8月10日(土)

10神宮


開催時間：19:30〜20:30

会場：明治神宮外苑

総打ち上げ数：約1万発

■第47回 奥多摩納涼花火大会　8月10日(土)

11奥多摩


開催時間：19:45〜20:20

会場：愛宕山広場

総打ち上げ数：約1000発

■第23回 八丈島納涼花火大会　8月11日(日)

12八丈島


開催時間：20:11〜20:50

会場：底土港

総打ち上げ数：650発

■第49回 江戸川区花火大会　8月24日(土)

13江戸川区


開催時間：19:15〜20:20(予定)

会場：江戸川河川敷(都立篠崎公園先)

総打ち上げ数：約1万4000発

■市制施行70周年記念 昭島市民くじら祭 夢花火　8月24日(土)

14昭島市


開催時間：20:00〜20:30(予定)

会場：昭島市民球場

総打ち上げ数：約2000発

■調布花火2024(第39回調布花火）　9月21日(土)

15調布


開催時間：開会式18:00〜、花火打上げ18:15〜19:15

調布市多摩川周辺

約1万発

■第11回 北区花火会　9月28日(土)

16北区


開催時間：18:30〜19:30

会場：荒川河川敷・岩淵水門周辺

総打ち上げ数：1万発

■第46回 世田谷区たまがわ花火大会　10月5日(土)

17たまがわ


開催時間：18:00〜19:00

会場：区立二子玉川緑地運動場(二子橋上流)

総打ち上げ数：約6000発

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