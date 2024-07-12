2024年夏、東京で開催される花火大会をチェック！
この夏、これから東京で開催される花火大会を開催日順に紹介。自宅の近くの大会を探すもよし、有名なあの大会に出かけるもよし。今年は花火大会会場で花火を楽しんでみてはいかがだろうか。
全国の花火大会有料席のチケット情報はこちら
■第46回 足立の花火 7月20日(土)
開催時間：19:20〜20:20
会場：荒川河川敷(東京メトロ千代田線鉄橋〜西新井橋間)
総打ち上げ数：約1万3000発
■第58回 葛飾納涼花火大会 7月23日(火)
開催時間：19:20〜20:20
会場：葛飾区柴又野球場(江戸川河川敷)
総打ち上げ数：約1万5000発
■第47回 隅田川花火大会 7月27日(土)
開催時間：19:00〜20:30
会場：桜橋下流〜言問橋上流(第一会場)、駒形橋下流〜厩橋上流(第二会場)
総打ち上げ数：約2万発
■八王子花火大会 7月27日(土)
開催時間：19:00〜20:10
会場：富士森公園
総打ち上げ数：約4000発
■立川まつり 国営昭和記念公園花火大会 7月27日(土)
開催時間：19:15〜20:15
会場：国営昭和記念公園
総打ち上げ数：5000発
■御蔵島花火大会 8月1日(木)
開催時間：19:30〜20:00(予定)
会場：御蔵島港
総打ち上げ数：約800発
■第65回 いたばし花火大会 8月3日(土)
開催時間：19:00〜20:30
会場：板橋区 荒川河川敷
総打ち上げ数：約1万5000発
■第31回 神津島 渚の花火大会 8月5日(月)
開催時間：19:30〜20:00
会場：神津島港(前浜港)の桟橋
総打ち上げ数：約730発
■2024 伊豆大島夏まつり花火大会 8月10日(土)
開催時間：20:00〜21:00(予定)
会場：元町港・元町港ロータリー付近
総打ち上げ数：900発(予定)
■2024 神宮外苑花火大会 8月10日(土)
開催時間：19:30〜20:30
会場：明治神宮外苑
総打ち上げ数：約1万発
■第47回 奥多摩納涼花火大会 8月10日(土)
開催時間：19:45〜20:20
会場：愛宕山広場
総打ち上げ数：約1000発
■第23回 八丈島納涼花火大会 8月11日(日)
開催時間：20:11〜20:50
会場：底土港
総打ち上げ数：650発
■第49回 江戸川区花火大会 8月24日(土)
開催時間：19:15〜20:20(予定)
会場：江戸川河川敷(都立篠崎公園先)
総打ち上げ数：約1万4000発
■市制施行70周年記念 昭島市民くじら祭 夢花火 8月24日(土)
開催時間：20:00〜20:30(予定)
会場：昭島市民球場
総打ち上げ数：約2000発
■調布花火2024(第39回調布花火） 9月21日(土)
開催時間：開会式18:00〜、花火打上げ18:15〜19:15
調布市多摩川周辺
約1万発
■第11回 北区花火会 9月28日(土)
開催時間：18:30〜19:30
会場：荒川河川敷・岩淵水門周辺
総打ち上げ数：1万発
■第46回 世田谷区たまがわ花火大会 10月5日(土)
開催時間：18:00〜19:00
会場：区立二子玉川緑地運動場(二子橋上流)
総打ち上げ数：約6000発
見どころや会場アクセス、地図など花火大会の詳細情報はこちらからチェック！
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■第46回 足立の花火 7月20日(土)
開催時間：19:20〜20:20
会場：荒川河川敷(東京メトロ千代田線鉄橋〜西新井橋間)
総打ち上げ数：約1万3000発
■第58回 葛飾納涼花火大会 7月23日(火)
開催時間：19:20〜20:20
会場：葛飾区柴又野球場(江戸川河川敷)
総打ち上げ数：約1万5000発
■第47回 隅田川花火大会 7月27日(土)
開催時間：19:00〜20:30
会場：桜橋下流〜言問橋上流(第一会場)、駒形橋下流〜厩橋上流(第二会場)
総打ち上げ数：約2万発
■八王子花火大会 7月27日(土)
開催時間：19:00〜20:10
会場：富士森公園
総打ち上げ数：約4000発
■立川まつり 国営昭和記念公園花火大会 7月27日(土)
開催時間：19:15〜20:15
会場：国営昭和記念公園
総打ち上げ数：5000発
■御蔵島花火大会 8月1日(木)
開催時間：19:30〜20:00(予定)
会場：御蔵島港
総打ち上げ数：約800発
■第65回 いたばし花火大会 8月3日(土)
開催時間：19:00〜20:30
会場：板橋区 荒川河川敷
総打ち上げ数：約1万5000発
■第31回 神津島 渚の花火大会 8月5日(月)
開催時間：19:30〜20:00
会場：神津島港(前浜港)の桟橋
総打ち上げ数：約730発
■2024 伊豆大島夏まつり花火大会 8月10日(土)
開催時間：20:00〜21:00(予定)
会場：元町港・元町港ロータリー付近
総打ち上げ数：900発(予定)
■2024 神宮外苑花火大会 8月10日(土)
開催時間：19:30〜20:30
会場：明治神宮外苑
総打ち上げ数：約1万発
■第47回 奥多摩納涼花火大会 8月10日(土)
開催時間：19:45〜20:20
会場：愛宕山広場
総打ち上げ数：約1000発
■第23回 八丈島納涼花火大会 8月11日(日)
開催時間：20:11〜20:50
会場：底土港
総打ち上げ数：650発
■第49回 江戸川区花火大会 8月24日(土)
開催時間：19:15〜20:20(予定)
会場：江戸川河川敷(都立篠崎公園先)
総打ち上げ数：約1万4000発
■市制施行70周年記念 昭島市民くじら祭 夢花火 8月24日(土)
開催時間：20:00〜20:30(予定)
会場：昭島市民球場
総打ち上げ数：約2000発
■調布花火2024(第39回調布花火） 9月21日(土)
開催時間：開会式18:00〜、花火打上げ18:15〜19:15
調布市多摩川周辺
約1万発
■第11回 北区花火会 9月28日(土)
開催時間：18:30〜19:30
会場：荒川河川敷・岩淵水門周辺
総打ち上げ数：1万発
■第46回 世田谷区たまがわ花火大会 10月5日(土)
開催時間：18:00〜19:00
会場：区立二子玉川緑地運動場(二子橋上流)
総打ち上げ数：約6000発
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