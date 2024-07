ローグライクデッキ構築型カードゲーム！GSE「Balatro」

GSEは、カナダのインディーゲーム開発会社LocalThunkが制作し、発売から1ヶ月で100万本以上を売り上げたデッキ構築型カードゲーム《Balatro》(バラトロ)の日本語パッケージ版を、2024年10月24日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5で販売し、予約受付を開始しました。

GSE「Balatro」

■対応機種 : Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5

■発売日 : 2024年10月24日

■価格 : 4,980円(税込5,478円)

■ジャンル : デッキ構築型ローグライク

■プレイ人数 : 1人

■表示対応言語: 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/フランス語/

イタリア語/ドイツ語/スペイン語(スペイン・ラテンアメリカ)/

オランダ語/ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル)

■発売元 : Game Source Entertainment

■開発元 : LocalThunk

■CERO : A

■権利表記 : (C) 2024, Playstack and LocalThunk, all rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

《Balatro》はポーカーの新しいエキサイティングな遊び方をもたらし、プレイヤーを次から次へと、「終わりのない」ポーカーの旅へといざないます。

今回は予約特典情報を公開します。

予約受付期間中に《Balatro》日本語パッケージ版を予約いただいたプレイヤーの皆様に素敵な特典をプレゼント!

【予約特典】Balatroポーカーカード(10枚セット)

※画像はイメージです。

内容・仕様は予告無く一部変更になる場合があります。

【ポーカーローグライクの究極体験を始めよう!】

《Balatro》は、強力なシナジーを生み出して大勝利を収めることに重点を置いた、ポーカーにインスパイアされたローグライクデッキ構築型カードゲームです。

この魅惑的なゲームでは、違法なポーカーハンドをプレイし、ゲームの流れを大きく左右するジョーカーを発見して、アドレナリン全開の強烈なコンボを発動することができます。

【覚えるのは簡単、マスターするのは難しい、無限の可能性を引き出そう!】

効果的なポーカーハンドとユニークなジョーカーカードを組み合わせて、多彩なシナジーと構築パターンを生み出しましょう。

チップをたくさん稼いで、狡猾なブラインドを打ち破り、隠されたボーナスハンドやデッキを発見しながらゲームを進めていきましょう。

ボスブラインドに到達し、最終アンティを破るには様々な戦略が必要となります。

あらゆる力を駆使して勝利をつかみましょう。

【デッキをシャッフルして戦略的にプレイしよう!】

さまざまなデッキ、ジョーカー、タロットカード、惑星カード、スペクトルカード、バウチャーなど、強力なツールを巧みに使いこなしましょう。

これらの万能ツールを駆使してコンボを連発し、ポーカーハンドを一気に盛り上げ、アドレナリン全開の強力なシナジーを生み出しましょう。

・異なるユニークなアビリティを持った150枚のジョーカー

・各ランで選べる、異なるモディファイアを持つ15のデッキ

・さらなるアビリティを追加する各ジョーカーの5つの潜在的なバリエーション

・通常のカードプレイを強化する22種類のタロットカード

・ポーカーハンドのレベルアップに役立つ11枚の惑星カード

・進行中のランに永久バフを提供するのに役立つ32枚のバウチャー

【自分なりのフローを見つけよう!】

《Balatro》の独特なサイケデリックな世界に浸りましょう。

シンセウェーブのサウンドトラックでリラックスし、日々の忙しさから逃れ、究極のローグライク・フロー状態に身を任せましょう。

また、CRTモニターのようなグラフィックで、細部までこだわったハンドクラフトのピクセルアートを楽しむこともできます。

予約はこちら:https://bit.ly/3VOZ1ou

