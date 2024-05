2023年11月にMicrosoftは、Windows 11の標準お絵描きアプリ「ペイント」に画像生成機能「Cocreator」を追加するアップデートを実施しました。さらにMicrosoftは2024年5月20日に、NPU搭載のPC「Copilot+ PC」向けに、Cocreatorでイラストを描きながらリアルタイムで画像を生成する機能を発表しました。Introducing Copilot+ PCs - The Official Microsoft Blog

Unleash your creative potential with Cocreator, an amazing new, fast, and free way to create in real-time with AI on your PC. Here is a demo from my colleague Erica. pic.twitter.com/cyYFEDrRVP— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) May 20, 2024

https://blogs.microsoft.com/blog/2024/05/20/introducing-copilot-pcs/Microsoft Paint's New AI Image Generator Builds On Your Brushstrokes | PetaPixelhttps://petapixel.com/2024/05/21/microsoft-paints-new-ai-image-generator-builds-on-your-brushstrokes/従来のCocreatorはテキストプロンプトを入力しての画像生成にしか対応していませんでしたが、今回発表された機能は、ユーザーが描いたスケッチと入力されたプロンプトを組み合わせてユーザーの希望に近い画像を生成できることが特徴です。Cocreatorの新機能であるリアルタイムの画像生成のデモは以下のムービーから確認できます。Turn ideas into art with Cocreator on Copilot+ PC - YouTube実際にCocreatorを使用している様子が以下。Microsoftは「Cocreatorを使用することで、お絵描きとテキストプロンプトを組み合わせたほぼリアルタイムでの画像生成が可能になり、アイデアをより簡単に洗練、編集、進化させることができます。強力な拡散ベースのアルゴリズムが搭載されており、最小限の手順で最高品質の画像生成が可能なほか、まるでAIと共にイラストを生成しているような感覚を味わえます」と述べています。また、ユーザーはプロンプト入力欄下の「Creativity(創造性)」スライダーを左右に動かすことで生成結果をカスタマイズすることが可能です。Microsoftは「創造性スライダーを使用すると、プロンプト通りの画像からより表現力に富んだ画像まで、さまざまなアートワークを作成することができます」と説明しました。記事作成時点でCocreatorのリアルタイム画像生成機能はNPUを搭載したCopilot+ PCでのみ利用可能で、Windows 11を実行する既存のデバイス全てで使用できるようになるかどうかは不明です。