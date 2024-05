2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業する新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生します。

今回は、そんな新エリアにオープンする『ピーター・パン』をテーマにしたエリア「ピーターパンのネバーランド」のアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」を紹介していきます。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」

開業日:2024年6月6日

形式:ライドタイプ ※身長102cm 以上の方がご利用いただけます

体験時間:約6分

ボートの定員:12名

※「ディズニー・プレミアアクセス」対象アトラクションです

新たに開発される8番目のテーマポートは、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」がテーマとした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、このプロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

ディズニー映画『ピーター・パン』の世界が広がる「ピーターパンのネバーランド」では、ゲストは楽しいことが大好きで冒険心いっぱいの元気な子どもたちの集団、ロストキッズの一員に!

今回紹介する大型アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」は、ボートに乗り込み、ゴーグルをかけて3Dで楽しむアトラクション。

ピーターパンからフック船長と海賊たちにジョンが誘拐されたことを知らされたゲストは、ボートに乗り込み冒険へと旅立ちます。

ティンカーベルが妖精の粉をボートにかけると、ゲストは空に舞い上がります。

旅の途中、ウェンディやマイケル、人魚たちやタイガー・リリーなど、映画に登場するキャラクターたちも姿をあらわします。

旅を進めていくと、停泊しているフック船長の船「ジョリー・ロジャー号」を発見!

ピーターパンたちと海賊との戦いが始まります。はたして無事にジョンを助け出すことはできるのでしょうか。

『ピーター・パン』の物語を体験しながら大冒険できるアトラクション!

東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」内、『ピーター・パン』エリア「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」の紹介でした。

※画像は全てイメージです

©Disney

