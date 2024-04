【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】4月20日17時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関する新情報を多数公開した。

ゲーム内の新情報としては新生徒「カズサ(バンド)」たちの実装に合わせて開催予定のイベント情報や、制約解除決戦および戦術対抗戦について。また、直近に実施されるドロップ量2倍キャンペーンや先生レベル経験値2倍キャンペーン、ショップにて販売されるパッケージ情報が公開された。

また、ゲーム外の情報としてはアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」とピザハットとのコラボが発表。さらに「イズナの手作り変わり身ぬいぐるみ」や「柴大将 ぬいぐるみ」、各種サウンドトラックの再販などグッズ情報も多数お披露目となった。

【ブルアカらいぶ!いとおかし☆春の京都旅行SP】

