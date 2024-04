2日間にわたって様々な科学実験をお届け！三井化学「ニコニコ超会議2024」超アリエナイ理科ノ実験に協賛

三井化学は、2024年4月27日(土)、28(日)に幕張メッセにてリアル開催される「ニコニコ超会議2024」内の「超アリエナイ理科ノ実験」に協賛、参加します。

三井化学「ニコニコ超会議2024」超アリエナイ理科ノ実験に協賛

開催日程:2024年4月27日(土)10:00〜18:00/28日(日)10:00〜17:00

開催場所:幕張メッセ国際展示場 ホール2・3

ブース 小間番号 A-23 「超アリエナイ理科ノ実験」

※ニコニコ超会議2024の入場券が必要です

2024年で3回目を迎え、同社が3年連続で参加する「超アリエナイ理科ノ実験」は、ネット科学が大集合した通称「超理科ブース」です。

人気YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する! [くられ with 薬理凶室]」のメンバーである科学系YouTuberの「くられ先生」、

「ツナっち」たちが出演し、2日間にわたって様々な超アリエナイ科学実験をお届けします。

さらに、リアル開催日では各日1ステージのみ同社研究者と「くられ先生」、「ツナっち」とのコラボステージを行います。

超アリエナイ理科ノ実験ステージ

科学系人気YouTuberの「くられ先生」、「ツナっち」たちによる実験ステージを2日間にわたってお届けします。

そのうち、4月27日(土)12:30〜および4月28日(日)12:30〜のステージでは、同社研究者とコラボした特別ステージを行います。

1日目の「薬理凶室への超戦状!? ガチ研修者vs怪人 プラスチックあてまSHOW!」では、身の回りにあるプラスチックの様々な側面がクイズや対決を通じて伝えられます。

また、2日目では普段は見られない三井化学の研究所「VISION HUB(TM) SODEGAURA」内部を大公開する企画も必見です!

DAY1(4月27日 12:30〜) 薬理凶室への超戦状!? ガチ研究者vs怪人 プラスチックあてまSHOW!

三井化学の研究者から薬理凶室メンバーへ超ニッチな勝負、「素材当て」を挑みます!果たして勝負の結果は?

そして、皆さんの身の回りにある“あの製品”の素材が明らかになります。

DAY2(4月28日 12:30〜) 薬理怪人、ついに三井化学の研究所に潜入してみた!

薬理凶室のメンバーが三井化学の研究所に潜入!?

ニコニコ超会議過去2回の参加を経て、ついに知られざる研究所での様子を初公開します。

普段イメージする研究所とは、ちょっと違った一面を見れるステージです。

三井化学 展示・物販ブース

2024年もMOLp(R)(モル、そざいの魅力ラボ)がたくさんのユニークな素材をお届けします。

毎回大人気の紫外線(太陽光)を当てると色や模様が変わる技術「フォトクロミック」をはじめ、科学と謎解きを掛け合わせた展示など、科学の凄さや面白さを体感できるコーナーや、素材の性能を利用した実験を行います。

<展示コーナー 実施内容>

・科学技術超謎解き!

・超フォトクロミックゾーン

・ペットボトルキャップアップサイクル実演

・超ラクガキブース

様々な企画を準備中です。

薬理凶室×MOLp(R)のコラボグッズ

ニコニコ超会議2024の会場でしか買えない、薬理凶室×MOLp(R)のコラボグッズを販売。

(薬理凶室物販スペース、MOLp(R)物販スペースの2か所で販売されます。

<コラボ商品 内容:税込価格>

●きつね面リバーシ:2,200円

●六角形ボタン(11mm:6個/Set):2,000円

●科学御守:1,000円

(表面:科学御守/裏面:キツネマーク)

