CLAMP¡ßNetflix¤¬¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤òÂçÃÀ¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥°¥ê¥àÁÈ¶Ê¡×Í½¹ðÊÔ¸ø³«
¡ÖxxxHOLiC¡×¡Ö¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦CLAMP¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Ë·Þ¤¨¤¿Netflix¥¢¥Ë¥á¡Ö¥°¥ê¥àÁÈ¶Ê¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¥àÁÈ¶Ê | Netflix (¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹) ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø¥°¥ê¥àÁÈ¶Ê¡Ù Í½¹ðÊÔ - Netflix - YouTube
ËÜºî¤Ï¡ÖCLAMP¡ßNetflix¤Ë¤è¤ë¿·¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤Î6¤Ä¤ÎÊª¸ì¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¡×¡Ö¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¡×¡Ö¾®¿Í¤Î·¤²°¡×¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î²»³ÚÂâ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥á¥ë¥ó¤ÎÅ«¿á¤¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤à¤«¤·¡¢¤à¤«¤·¡Ä¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥ä¥³¥Ö¤È¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î·»Äï¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¹ñÃæ¤«¤é¥á¥ë¥Ø¥ó(Æ¸ÏÃ)¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤½¤ì¤òÊÔ»¼¤·¤ÆËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ë¤ÏÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤ò¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¤È¤¤¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥ä¥³¥Ö¤È¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Æó¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë¥á¥ë¥Ø¥ó¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤¤¡¢ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡½¡½ ¡Ö¤Í¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤¢¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¡½¡½¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤ò½ñ¤¤¤¿¥ä¥³¥Ö¤È¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡¢¤½¤ÎËå¤Î¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡£Æó¿Í¤Î·»¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¿·²ò¼á¤Î¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬º£³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¡ÖxxxHOLiC¡×¡Ö¤³¤Ð¤È¡£¡×¡Ö¥Ä¥ë¥Í ¡½É÷Éñ¹â¹»µÝÆ»Éô¡½¡×¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿²£¼êÈþÃÒ»Ò¡¢²»³Ú¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤Îºî¶Ê¤äNHK¶µ°é¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥È¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÜÀîÉËÎÉ¤¬Ã´Åö¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í(Season 3¤Þ¤Ç)¡×¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡×¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤¿WIT STUDIO¡£
ÇÛ¿®¤Ï2024Ç¯4·î17Æü(¿å)¤«¤é³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¥°¥ê¥àÁÈ¶Ê¡×ºîÉÊ¾ðÊó
¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡§Ê¡Ô¤ÈþÎ¤
¥ä¥³¥Ö¡§ÎëÌÚÃ£±û
¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡§ÌîÅç·ò»ù
´ÆÆÄ¡§
Âè°ìÏÃ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¶â¿¹ÍÛ»Ò
ÂèÆóÏÃ¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¡×ÀÖ¾¾¹¯Íµ
Âè»°ÏÃ¡Ö¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¡×¶¶¸ý½ß°ìÏº
Âè»ÍÏÃ¡Ö¾®¿Í¤Î·¤²°¡×³ùÁÒÍ³¼Â
Âè¸ÞÏÃ¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î²»³ÚÂâ¡×ÃÝÆâ²í¿Í
ÂèÏ»ÏÃ¡Ö¥Ï¡¼¥á¥ë¥ó¤ÎÅ«¿á¤¡×Ãçß·¿µÂÀÏº
¥×¥í¥í¡¼¥°¡¢¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡§µ×ÊÝÍºÂÀÏº¡¢ÊÆÃ«ÁïÈþ
µÓËÜ¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§CLAMP
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âç¿ù¾°¹
²»³Ú¡§µÜÀîÉËÎÉ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Production I.G
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÏÂÅÄ¾æ»Ì
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ý¯°æÂç¼ù
À½ºî¡§Netflix