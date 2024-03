2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

アトラクション 4施設、飲食施設 3施設、商品施設 1施設、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル 1施設という過去最大規模のプロジェクト。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」の『塔の上のラプンツェル』エリア「ラプンツェルの森」デザインのグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」『塔の上のラプンツェル』エリア「ラプンツェルの森」グッズ・お土産

発売日:2024年5月28日(火)

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー:エンポーリオ

など

今回紹介するのは、『塔の上のラプンツェル』をモチーフにしたグッズ。

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」や、ラプンツェル自身が描いた「今までで最高の日」の壁画をテーマにしたデザインのグッズなどが登場します☆

『塔の上のラプンツェル』モチーフグッズ

カチューシャ

価格:2,200円

「ラプンツェル」のドレスのようなカラーのカチューシャ。

「ラプンツェル」の髪にもついているお花があしらわれています。

ショルダーバッグ

価格:2,900円

『塔の上のラプンツェル』のキーアイテム、ランタンをモチーフにしたショルダーバッグ。

裏側には、「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばす名シーンがデザインされています☆

デコレーションマグネットセット

価格:3,200円

「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のロゴや、「フリン・ライダー」の指名手配ポスター、酒場の看板などをモチーフにしたマグネットセット。

「ラプンツェル」の親友「パスカル」も登場しています☆

ぷっくりとした素材感がかわいい☆

アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」モチーフのグッズ

アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」モチーフのグッズ。

年に一度のランタンフェスティバルへと向かうボートの旅を体験できるアトラクション。

ロマンティックなデザインのグッズがラインナップされています。

「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のキャストコスチューム!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」『塔の上のラプンツェル』エリア 「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のキャストコスチューム!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」『塔の上のラプンツェル』エリア 続きを見る

「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のビークル模型!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」ラプンツェルの森 「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のビークル模型!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」ラプンツェルの森 続きを見る

手持ちバルーン

価格:800円

リボンが付いた、ハート形の手持ちバルーン。

表には、「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばす名場面がデザインされています。

裏側は、コロナ王国のお城のデザインです☆

デコレーションガーランド

価格:3,500円

お部屋で「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の雰囲気を堪能できるデコレーションガーランド。

ランタンや、コロナ王国の旗、「ラプンツェル」の髪にもついているお花があしらわれています。

真ん中のランタンには、「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばす名シーンをデザイン。

「ラプンツェル」の大親友「パスカル」も登場しています☆

フォトスタンド

価格:4,500円

「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばして『輝く未来』を歌うシーンをモチーフにしたフォトスタンド。

空にランタンが浮かび、コロナ王国の旗もあしらわれています。

中の台紙には、「ラプンツェル」の塔や、コロナ王国のお城のアートがデザインされています。

「ファンタジースプリングス」のエリア「ラプンツェルの森」の雰囲気あふれる写真立てです☆

プラネタリウムおもちゃ

価格:3,500円

ランタンモチーフのおもちゃ。

持ち手がついていて、夜のパークで持ち歩いて楽しめます。

お部屋で映画の名シーンを楽しめるプラネタリウムです。

温かみのあるオレンジのライト。

お部屋の中で、ランタンが飛んでいるような映像を楽しむことも。

光を映し出す部分には、「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばす場面のシルエットがデザインされています。

クリアホルダーセット

価格:700円

クリアホルダー2枚セット。

「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばす場面や、『塔の上のラプンツェル』の様々なシンボルがデザインされています。

裏側は、コロナ王国のシンボルマークや、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のロゴのデザインです☆

ポストカード&グリーティングカード

価格:800円

ボートに乗っている名場面をデザインしたポストカードとグリーティングカードのセット。

グリーティングカードは、開くと「ラプンツェル」と「ユージーン」が乗るボートが飛び出します☆

ポストカードは風合いのある紙質がおしゃれ!

「今までで最高の日」テーマのグッズ

「ラプンツェル」が夢に見た「今までで最高の日」をテーマにしたグッズ。

カーテン

価格:9,800円

「ラプンツェル」が描く「今までで最高の日」デザインのカーテン。

「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばすシーンや、子どもたちが「ラプンツェル」の髪の毛を三つ編みにしてお花で飾りつけするシーンなど、名シーンを楽しめるデザインです。

タッセルには、カラフルな蝶や鳥、花がデザインされています☆

クッション

価格:3,500円

「ラプンツェル」が絵を描いているデザインのクッション。

目を輝かせて、お花や蝶、鳥などの絵を描いています。

パレットには、「パスカル」の姿も。

裏側は、「ラプンツェル」と「ユージーン」がランタンを飛ばすシーンや、子どもたちが「ラプンツェル」の髪の毛を三つ編みにするシーンのほか、「マキシマス」がりんごを食べる様子などがデザインされています☆

光るおもちゃ

価格:2,200円

「ラプンツェル」のパレットに、「パスカル」が乗っているデザインの光るおもちゃ。

ボールチェーンやクリップがついています。

スイッチを押すと、「パスカル」が赤や緑、黄色に光ります☆

夜のパークで活躍すること間違いなしです!

マウスパッド

価格:2,500円

「ラプンツェル」のパレットに「パスカル」が乗っているデザインのマウスパッド。

色とりどりの絵具で、蝶やお花が描かれています☆

ステーショナリーセット

価格:1,900円

ノートやステッカーなどのステーショナリーセット。

ノートには、様々なアートがデザインされています。

ノートの中にも、「ラプンツェル」と「ユージーン」が☆

カラーペンセット

価格:2,100円

10色のカラーペンセット。

それぞれのペンには、ランタンを飛ばすシーンなど、『塔の上のラプンツェル』の世界観を感じられるデザインが施されています☆

ヘアクリップセット

価格:2,000円

「ラプンツェル」の髪飾りや、コロナ王国のシンボルマークのヘアクリップ。

髪につけると、「ラプンツェル」気分が楽しめます。

「スナグリー・ダックリング」モチーフのグッズ

Tシャツ

価格:4,300 円

映画『塔の上のラプンツェル』に登場する酒場「The Snuggly Duckling」の看板が胸元にあしらわれたTシャツ。

裏側には、「フリン・ライダー」の指名手配のポスターがデザインされています。

キャップ

価格:2,900円

酒場「The Snuggly Duckling」のロゴが入ったキャップ。

4匹のアヒルが刺繍で表現された、ユニークなデザインです。

後ろには、コロナ王国のシンボルマークが刺繍されています☆

「ラプンツェルの森」エリアモチーフ!

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産の紹介でした。

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」大規模拡張プロジェクトまとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」大規模拡張プロジェクトまとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ラプンツェルの森」モチーフ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.