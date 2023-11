ストリーミングサービスをテレビモニターで視聴できる「Amazon Fire TV」の一部ユーザーから、電源を入れて起動するとフルスクリーン広告が表示されるようになったという報告が挙がっています。

Amazon Fire TV starts autoplaying video ads on startup

https://9to5google.com/2023/11/23/amazon-fire-tv-fullscreen-video-ads-autoplay/

Some Amazon Fire TVs are auto-playing fullscreen ads on startup (Update)

https://www.androidauthority.com/amazon-fire-tv-auto-play-fullscreen-ads-startup-3388636/

ソーシャル掲示板・RedditにRadioactiveT氏が投稿した動画により、どのような広告が表示されるのかが確認できます。

Latest update on FireTV causes ads to immediately play on startup! : r/amazonecho

映像は電源オフ状態のテレビを写した状態から始まります。うっすらとスマートフォンを構えて撮影している人物の姿が反射しています。

テレビの電源が入り、Amazon Fire TVが起動。メニューが表示され、上部にはDisney+で配信されているドラマ「サンタクローズ ザ・シリーズ」のサムネイル画像が表示されています。

するとそのままメニューが下に消えて、サムネイル画像が画面全体に広がりました。

そして、「サンタクローズ ザ・シリーズ」のプレビューが流れ始めました。

ニュースサイトの9to5Googleは似たような全画面広告はGoogle TVやAndroid TVにもあるもののユーザーの操作が必要であり、Amazon Fire TVのように何もしなくても流れる広告にはなっていないと指摘しています。

プレビューを見たくない場合、Fire TVの「設定」から「環境設定」を選び、「注目のコンテンツ」項目内にある「ビデオの自動再生を許可」を無効にすることで、動画広告がオフになって静止画のみの表示になります。

また、動画は流れても構わないけれど消音にしたいという場合は「オーディオの自動再生を許可」を無効にすれば、音なしで動画が流れるようになります。

ニュースサイトのAndroid AuthorityがAmazonから得たコメントによると、Amazonはこの新しいFire TVのホーム画面を2016年以降に発売されたすべてのFire TVデバイスに今後数カ月かけて適用していく予定だとのことです。