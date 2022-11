【Netflixおすすめ】週間ランキング：『ザ・クラウン』エリザベス・デビッキに注目！（11/7〜11/13）

Netflixで先週最も見られたTVシリーズTOP10を英語作品と非英語作品に分けて、ご紹介。先週最も見られた海外ドラマとは…!? 『ザ・クラウン』が圧巻の視聴時間を記録して初登場1位。非英語作品では実話に基づくメキシコドラマ『グレコ家の秘密』ほか注目作がランクイン!

<英語作品TOP10>

1位 ザ・クラウン シーズン5

2位 MANIFEST/マニフェスト シーズン4 パート1↓

3位 ラブ・イズ・ブラインド 〜外見なんて関係ない?! シーズン3 ↑

4位 MANIFEST/マニフェスト シーズン1 ↑

5位 フロム・スクラッチ 〜愛のレシピをもう一度〜 ↓

6位 シスター戦士 シーズン2

7位 インサイドマン −囚われた者− シーズン1 ↓

8位 ザ・ウォッチャー シーズン1 ↓

9位 MANIFEST/マニフェスト シーズン2

10位 ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋 シーズン1 ↓

<非英語作品TOP10>

1位 Til Money Do Us Part シーズン1(コロンビア) ※日本未配信 →

2位 グレコ家の秘密 シーズン1(メキシコ)

3位 シュルプ シーズン1(韓国) ↑

4位 シスターズ シーズン1 (韓国) ↑

5位 IF ONLY 〜もしもあの時〜 シーズン1(スペイン) ↓

6位 きらめきドバイ 〜ラグジュアリーなセレブ界〜(アラブ首長国連邦) ↓

7位 Chiquititas (ブラジル) ※日本未配信 ↑

8位 ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 シーズン1(韓国) ↑

9位 Café con aroma de mujer シーズン1(コロンビア) ※日本未配信

10位 ヤング・ロイヤルズ シーズン2(スウェーデン) ↓

故ダイアナ妃の物語



今週1億739万視聴時間を記録して1位に輝いたのは『ザ・クラウン』シーズン5。90年代という新たな10年に突入するにあたり、キャストは一新。即位40年を控えたエリザベス女王に迫る国際秩序の変化などを描くが、やはり最も注目を浴びているのは故ダイアナ妃の物語。演じたエリザベス・デビッキは「ダイアナは世界で最も写真に収められた人。信じられないほどの量の素材にアクセスすることができた。異次元への扉を開けたら、情報の津波に飲み込まれるような感じ」と製作過程を明らかに。衣装はじめ各部門の仕事のおかげで、その世界に飛び込めたと話している。

7478万視聴時間を記録して2位につけたのは『MANIFEST/マニフェスト』シーズン4。ついに幕を開けたファイナルシーズンにあわせて、シーズン1とシーズン2もトップ10入りを果たしている。2年越しとなる待望の新シーズンは反響も好調。パート1を早くも見終えたファンが楽しみにしているのがパート2。正真正銘のファイナルとなるパート2の具体的な配信日はまだ発表されていないが、『MANIFEST』は解禁日をストーリーにちなんだ日時に設定してきた過去があり、ファンの間で推測が飛び交っている。シーズン1同様828便にちなんだ8月28日になるのか、パート1同様828便が着陸した日にちなみ11月4日になるのか…。いずれにせよ来年には見られることを期待したい。(待ちきれないから!)

メキシコ発のクライムドラマやスペイン発のSFラブコメに注目



非英語作品では、実話に基づくメキシコ発のクライムドラマ『グレコ家の秘密』が初登場2位にランクイン。金はないが団結力はあるグレコ家。一見完璧に見える彼らは生活水準と社会的地位を保つために、裏では身代金目的で裕福な人々を誘拐していた…。1980年代にアルゼンチンで起きたプッチオ家の実話を題材にした本作。プッチオ家の事件は映画『エル・クラン』などで語られており、見比べてみるのも面白いかも。出演は『母と母と娘』のリサ・オーウェンや『ナルコス:メキシコ編』のマヌエル・マサルバなど。

3週トップ10入りを果たしているスペイン発のSFラブコメ『IF ONLY 〜もしもあの時〜』も注目。恋に落ちた相手と結婚したものの、家族にすべてを捧げかつてのときめきとは無縁の生活をおくる主人公エマ。こうなると知っていたら彼と結婚しなかった…と思っていた矢先10年前にタイムスリップ! プロポーズを断り、やりたかった仕事を成し遂げて、新たな出会いを楽しむが、やはり子供のことが思い出されて…。出演は『ベルベット・コレクション』のメーガン・モンタネルや、『わが家へようこそ』のミケル・フェルナンデスなど。(KanaKo)