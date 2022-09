少し前に豪華挙式を執り行ったジェニファー・ロペスとベン・アフレックだが、ゲストと秘密保持契約を結んだにもかかわらずその時の動画が米メディアに流出した。これに対してジェニファーが「許可なしに流され、お金のために売られた」と怒りの声をあげている。

今月20日、ジェニファー・ロペスとベン・アフレックは米ジョージア州ライスボロにあるベンの邸宅に家族や友人ら大勢のゲストを招き結婚式とレセプションパーティーを3日間にわたって開催した。

ジェニファーが着たウェディングドレスなど少しずつ結婚式の様子が明らかになってきたが、米メディア『TMZ』が現地時間26日にジェニファーとベンの結婚式の動画を独占入手したとして公開したのだ。

動画では、ウェディングドレス姿のジェニファーが目の前の椅子に座るベンに向かってダンスしながら歌を披露しており、バックダンサーも従えていた。

この報道後、同じ動画がInstagramのジェニファーのファンページにアップされたが、その投稿にジェニファーが直接コメントした。そこでは動画を『TMZ』に売った人物に対しての怒りを以下のように綴っている。

「この動画は許可なしに撮られたものよ。やったのが誰であろうと自分達のプライベートな瞬間を売られたわ。あなた達がこういう動画をどこで入手してくるのか分からない。だって私達は秘密保持契約も結んだし、(式に出席した)みんなにも結婚式の動画や写真はどこにも流さないようにお願いしたのよ。共有するか決めるのは私達に選択肢があるもの。」

「プライベートのものは『On The JLo』(ジェニファーのファン向けのウェブサイト)に載せるし、そこがファンと共有するための場所よ。準備ができたらちゃんと掲載するわ。これは許可なしに流されて、お金のために売られたの。みんな気にかけてくれてありがとう、大好きよ。」

このコメントを受けて同ファンページでは動画を削除し、アカウントの管理者がジェニファーのコメントの画像とともに「早く犯人が見つかりますように」と記していた。

なおSNSでは、ファンから様々な声があがっている。

「友人と思っていた人が動画を流していたら泣けるし、誰も信じられなくなるね。」

「バックダンサーまでつけるなんて、さすがお金かけてる。」

「ジェニファーにとっては悲しい出来事だけど、結婚式の動画を見られて嬉しいと思ってしまう自分もいる。」

今のところ動画の出どころは明らかになっていないが、結婚式の様子はジェニファーが自らシェアしてくれるのを待つことになりそうだ。

画像2枚目は『Jennifer Lopez 2022年8月23日付Instagram「First peek at my wedding looks at OnTheJLo.com」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 Tina)