今年の秋の配信を前にAmazon『ホイール・オブ・タイム』シーズン2の撮影がスタート

大河ファンタジー小説「時の車輪」を原作としたAmazon製作のドラマ『ホイール・オブ・タイム』。この秋に日本でもシーズン1が配信スタートとなる予定だが、すでにシーズン2の撮影を開始したことがわかった。米Screenrantが報じている。

米国出身の作家ロバート・ジョーダンとブランドン・サンダースンによる「時の車輪」シリーズの小説は、J.R.R.トールキンの「指輪物語」以来、最も売れた大河ファンタジーシリーズの一つ。本作は、闇と戦う軍勢をまとめることができる竜王の再来を求めて旅をする主人公の冒険を描いたもの。

レイフ・ジャドキンズ(モイレイン役をロザムンド・パイク(『ゴーン・ガール』)が演じるといったキャストの情報、そしてシーズン1が今年11月の配信を予定していることなど、少しずつ情報が解禁されている。

本作の公式Twitterは、「And the wheel keeps weaving...」というコメントとともに、キャンドルで飾られたテーブルの前に本作のカチンコが写った写真を投稿。シーズン2の撮影が正式にスタートしたことを示唆している。

And the wheel keeps weaving... Filming for Season 2 of our series kicks off today! pic.twitter.com/Dpj26qabMW-- The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) July 19, 2021