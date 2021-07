BetaNewsは7月10日(米国時間)、「Here are the new keyboard shortcuts in Windows 11」において、Windows 11開発版に導入された新しいショートカットキーを取り上げた。現時点で新たに覚えるべきショートカットキーの数はそれほど多くないとしつつ、いずれもWindows 11の操作を劇的にスピードアップすることができるショートカットキーであり、覚える価値はあると指摘している。

紹介されているショートカットキーは次のとおり。

「Windows」+「A」クイック設定を開く

「Windows」+「N」通知センターを開く

「Windows」+「W」ウィジェットペインを開く

「Windows」+「Z」アクティブウィンドウの右上にスナップレイアウトを開く

スナップレイアウト使用後のサンプル

BetaNewsは、Windows Inkワークスペースを開くことに慣れてしまっているユーザーは、「Windows」+「W」に関しては新しいショートカットキーを覚える必要がありそうだ、と説明している。

注意:Windows 11 Insider Preview, update 21H2 build 22000.65にて動作を確認。これ以降のアップデートおよびビルドでは動作が変わっている可能性があり注意が必要。