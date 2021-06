【今週スタートの海外ドラマ】北欧王子の青春ドラマ、DCヒーローシリーズのファイナルが到着！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は米CWによるスーパーヒーロー・ドラマのファイナルや、『ヤング・シェルドン』の最新シーズン、スウェーデンの王子を主人公にした青春ドラマといった作品の配信・放送が開始となる。お見逃しなく!

6月28日(月)から7月4日(日)にスタートする注目ドラマは以下の通り!

■6月29日(火)

『ジーニアス:アレサ』(ナショナルジオグラフィック)

アンソロジーシリーズの第3弾。

「ソウルの女王」の異名を取り、2018 年に惜しまれつつこの世を去った20世紀を代表する女性シンガー、アレサ・フランクリンの栄光と苦難の道を辿る。音楽を愛するシャイで物静かな少女アレサが、いかにして偉大な「ソウルの女王」へと成長したのか――。

シーズン4(Netflix)

米CWにおける5作目のスーパーヒーロー・ドラマの最終シーズン。

高校で校長を務める元ヒーローのジェファーソン・ピアースが再びスーパーヒーローのスーツに身を包み、電撃を自在に操る能力で愛する者を守る姿が描かれる。ペインキラーことカリル・ペインを主人公とするスピンオフのバックドア・パイロットとして製作された第7話だったが、この企画は残念ながら頓挫している。

■7月1日(木)

『ジェネレーション56K』(Netflix)

イタリア発のロマンティックコメディ。

偶然再会した30代の男女2人の心に、思春期真っ盛りだった1998年がよみがえる。インターネットに56Kモデムで接続していた90年代後半。恋に落ちたカップルの20年に渡る青春を綴る。





『ヤング・ロイヤルズ』(Netflix)

スウェーデン製作による青春もの。

全寮制の名門校に入学することになったヴィルヘルム王子。王族の義務から解放され、自由と真の愛に満ちた未来を夢見る王子。しかし、次期王位継承者になるという現実に直面する。愛と本分いずれを選ぶか、彼が下す決断とは?

『ギルト〜地獄のカップル・デスロード〜』(WOWOWオンデマンド)

コロナ禍で製作され、デンマークで大ヒットを記録した痛快コメディ。

自粛生活で息詰まったカップルが、車の中で爆笑必至の大喧嘩を繰り広げる。1話5分ほどの口喧嘩にあなたも共感してしまうかも!?

『ヤング・シェルドン』シーズン3(U-NEXT)

米CBSで12シーズン続いた大人気シットコムのスピンオフ。

主人公シェルドン・クーパーの子ども時代を描く前日譚ドラマである本作では、彼とは真逆に育った兄のジョージーとおませな双子の妹ミッシー、優しい両親とバァバの6人で騒がしくも平和に暮らすクーパー家の生活が綴られる。

アメリカでは本家同様に高い人気を誇り、シーズン7(〜2024年)までの放送が既に決定している。

『スカム・フランス』(Hulu)

ヨーロッパを中心に爆発的な人気を誇る体験型ドラマ『スカム』シリーズのフランス版。

ひとつの高校で起こるLGBT、虐め、精神病、移民問題などを若者の視点からリアルに描く。7月1日からはリュカとイマネのエピソードが配信となる。

■7月2日(金)

『ファインド・ミー2 〜パリでタイムトラベル〜』(Eテレ)

明日のプリマを夢見る若手バレリーナのレナが、1905年から現代にタイムトラベル! ダンスいっぱいの青春ドラマのシーズン2が上陸。

新シーズンでは、バレエ学校に転校生のアイザックがやってくる。彼はルックスもダンスの技術も抜群で、バレエでトップになることしか考えていない。そんなアイザックはマックスにライバル心をむき出し。一方、1905年に行ってしまった"あの人"が過去の時代で大活躍!? そして、現代に残ったヘンリーが意外な才能を発揮することに――。

『呪われた宿命』シーズン2(Netflix)

フランス発のスーパーナチュラル・ティーンドラマ。

失踪した兄レダを探し出すため、ソフィアンは友人のヴィクトールと共に悪魔に魂を売り、特殊能力を身に着ける。新シーズンでは、神の力が日に日に増していた。予言が現実になりつつあるが、彼らは悪魔に支配されることを阻止できるのだろうか――。

■7月3日(土)

『カジュアル』シーズン2(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

映画『JUNO/ジュノ』や『マイレージ、マイライフ』でアカデミー賞監督賞にノミネートされたジェイソン・ライトマンが全面的に手掛けた初のTVシリーズ『カジュアル』。

シーズン2は、「ボーイフレンド/ガールフレンド、親友、姉弟、1番の味方をすべて一瞬にして失ったら?」という問いかけで幕を開ける。ゲストスターとして、ケイティ・アセルトン(『レギオン』)、ヴィンセント・カーシーザー(『MAD MEN マッドメン』)、ブリット・ロバートソン(『トゥモローランド』)らが登場する。

『ブランニック警部〜非情の大地』(AXNミステリー)

今年2月に英BBCで放送された、北アイルランドの現代史がテーマの英国ミステリー。

舞台は、北アイルランドのベルファスト。アイルランド共和国軍(IRA)の元幹部の誘拐事件が発生する。捜査にあたるブランニック警部は、1998年に起きた"ゴリアテ"と呼ばれる謎の犯罪者による未解決連続失踪事件が絡んでいることを推測する。部下ニーアムと共にゴリアテについて再捜査するうち、自身の過去とも向き合うことに――。

■7月4日(日)

『ルーム301〜秘密の扉〜』(WOWOW)

現在と過去が交錯する北欧フィンランド発のミステリー&サスペンスドラマ。

2019年夏、ギリシャのリゾートホテルに休暇に訪れた3世代家族。祖父リストを始めとする彼ら一族は、12年前の"ミッドサマー(夏至祭)"で起きた、2歳の息子トンミが近所の少年に銃を向けられ亡くなるという悲劇を今も引きずっていた。そんななか、かつての事件を思い起こさせる不吉な面影を持つ男が、孫のカッレに近づき...。楽しいはずの旅行先で、12年前に家族を襲った悲劇がよみがえる。

