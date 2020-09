大自然に囲まれたオーストラリアの暮らしは、カンガルーにワニなど野生動物が身近にいる印象ですが、庭に鳥がいるときもスケールが違うようです。

庭をカササギの集団に占拠された動画をご覧ください。

[動画を見る]

Flock of Magpies Make Themselves at Home - YouTube



ただおとなしく居座っているだけなのですが、これだけいると圧巻。



もはや合唱と言った感じです。

カササギと人間はお互いに慣れているそうで、だからこそこの距離での撮影が可能なのでしょうね。