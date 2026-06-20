議論が熱を帯びている皇族数確保策をめぐる「立法府の総意」。6月10日に衆参両院の全体会議でとりまとめられ、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案、（2）旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案が「いずれも了」とされた。「政府は皇室典範改正案を6月下旬までに閣議決定し、今国会での成立を目指しています。しかし、養子案に関しては反発も強く、審議が紛糾する可能性もあるでしょう。約80年前に皇籍を離れた旧宮家