梅雨ですね。ジメジメしていて心も晴れない……そんな時は映画を見ましょう！ 映画ライターの筆者が2026年6月公開のおすすめ作品5つピックアップ。スーパースターのマイケル・ジャクソンの逆境からの成功を描く作品、山田杏奈主演の組体操ホラー、カンヌ国際映画祭をわかせた濱口竜介監督の最新作など、実力派の映画がそろいました！1：『Michael／マイケル』2026年6月12日公開人類史上最も売れたアルバム『スリラー』、短編映画の