大分県宇佐市安心院町で17日ハウス栽培のデラウェアの初出荷式が行われました。 たわわに実ったブドウ、西日本有数の産地宇佐市安心院町で栽培されたデラウェアです。初出荷の時季を迎え17日は生産者の中嶋和行さんのブドウ園で式典が行われました。 宇佐市安心院町で行われた初出荷式 式典の後は地元のこども園の園児などが収穫に挑戦。その場でおいしそうに味わっていました。 ◆園児 「おいしい」 「甘