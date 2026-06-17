「フェンディ（FENDI）」が、アイコンバッグ「バゲット®︎（Baguette®︎）」を称えるグローバルキャンペーンを発表した。ブランドアンバサダーの目黒蓮が、2025年1月のグローバルキャンペーンに続き起用されている。【画像をもっと見る】バゲット®︎は1990年代後半に誕生。「小脇に抱えるように持つ、小ぶりでシンプルなバッグ」という発想を落とし込み、クリーンで単色のシルエットが主流だ