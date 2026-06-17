目黒蓮がフェンディ「バゲット®︎」グローバルキャンペーンに登場

「フェンディ（FENDI）」が、アイコンバッグ「バゲット®︎（Baguette®︎）」を称えるグローバルキャンペーンを発表した。ブランドアンバサダーの目黒蓮が、2025年1月のグローバルキャンペーンに続き起用されている。

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バゲット®︎は1990年代後半に誕生。「小脇に抱えるように持つ、小ぶりでシンプルなバッグ」という発想を落とし込み、クリーンで単色のシルエットが主流だった当時、大胆なカラーの組み合わせや革新的な素材使いで注目を浴びた。

キャンペーンは、フォトグラファーのビビ・ボースウィック（Bibi Borthwick）が、アディソン・レイ（Addison Rae）の「Fame is a Gun」をサウンドトラックに撮影。目黒蓮、ミナ（MINA）、ウギ（Song Yuqi）、バンチャン（Bang Chan）といったブランドアンバサダーのほか、アイリス・ロウ（Iris Law）、エマ・ダーシー（Emma D’Arcy）、サラ・ジェシカ・パーカー（Sarah Jessica Parker）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、ソフィー・サッチャー（Sophie Thatcher）、テクラ・インソリア（Tecla Insolia）が、その瞬間の自分自身を最も表現するバゲット®︎を手にしている。

バゲット®︎の新作は、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）がフェンディで初めて手掛けた2026年秋冬コレクションに登場。オリジナルのシルエットとスタイルコード（品番）「26424」に回帰したデザインで、7月16日に発売となる。

◾️フェンディ：公式サイト