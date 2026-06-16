きょう昼頃、新潟県加茂市の工場で火災が発生し、現在も炎上しています。【映像】辺り一面が煙に包まれている様子正午前、新潟県加茂市にある東芝ホームテクノの工場従業員から「工場A棟内で煙が充満している」と消防に通報がありました。消防車が出動し消火活動が続いていますが、現在も煙の勢いは弱まっていません。この工場では小型家電製品などを製造しているとみられますが、消防によりますと、1階の溶解炉付近が燃え