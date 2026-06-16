UHA味覚糖はこのほど、「忍者めしアイススラリー すっきり柑橘味」と「塩分レスキュー 塩ゼリー 塩レモン味」(いずれもオープン価格)を全国のスーパー、ドラックストア、コンビニエンスストアで発売した。「忍者めしアイススラリー すっきり柑橘味」/「塩分レスキュー 塩ゼリー 塩レモン味」(いずれもオープン価格)○アイススラリーに注目、体の内側からクールダウンをサポート近年、猛暑の影響により暑さ対策への関心が一層高まる