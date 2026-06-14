福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督（54）の長女で、タレントやモデルとして活躍する小久保春菜さん（27）が2026年6月9日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ全身ブラックコーデを披露した。「まだまだ頑張る」小久保さんは、「まだまだ頑張る」といい、ノースリーブのオールブラックコーデを着こなす全身ショットや笑顔をみせる様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブの黒い