日本バレーボール協会（JVA）は11日（木）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の国際大会となるVNL2026に臨んでいる日本代表。開幕戦のウクライナ代表戦でストレート勝利を収め、12日（金）には予選ラウンド第2戦でFIVBランキング1位のポーランド代表との対戦を迎える。 そのポーランド戦に向けて日本はアウトサイドヒ