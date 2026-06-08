（台北中央社）国際航空運送協会（IATA）はブラジルのリオデジャネイロで現地時間7日に年次総会を開き、理事会メンバーにエバー（長栄）航空の孫嘉明（そんかめい）総経理（社長）らを選出した。台湾の航空会社から理事会メンバーが選ばれるのは初めて。理事会のメンバーには、日本航空（JAL）や全日本空輸（ANA）を含む、世界の航空会社約30社の社長らが名を連ねた。エバー航空は報道資料を通じ、今回の選出は航空業界において象