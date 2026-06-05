FIFAが公式サイトで発表サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、日本代表の39歳ベテラン長友佑都に大会中、ユニホームに“敬意の演出”が施されることが判明。FIFA（国際サッカー）の発表に日本ファンも沸いた。日本時間7日、FIFAの公式サイトでは各国がグループリーグの試合で着用するユニホームのカラー指定が発表。併せて、今大会で通算5〜6回の出場を果たすレジェンドに向けて特別なパッチが用意されるとも記