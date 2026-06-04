4日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、木曜パートナーの藤林温子アナウンサー（33）が前週末に行われたTHE ALFEE（ジ・アルフィー）公演を観覧したことを報告した。まず藤林アナが、アルフィーとの縁について「3年前、ラジオの音楽番組で『アルフィーの曲をかけて』というリクエストをいただいたんです。そのときALFEEをオールフリーと読んでしまって。（相手役の浅越）ゴエさんから『アルフィーだよ！』とツッ